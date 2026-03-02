Марсоход Curiosity передал уникальные фотографии необычных каменных структур на склонах горы Шарп. Сети минерализованных гребней высотой до двух метров, пересекающихся словно паутины, сформировались миллиарды лет назад под воздействием грунтовых вод. Эти данные заставляют пересмотреть представления о длительности существования воды на Марсе.

Снимки, сделанные в сентябре 2025 года камерой Mastcam, показали, что гребни перемежаются с песчаными впадинами. На орбите эти формирования выглядят как гигантская каменная паутина, растянутая на площади местности. Ученые объясняют их появление циркуляцией минерализованной воды по трещинам, которая откладывала твёрдые отложения, а ветер со временем сдувал более мягкие участки.

Помимо крупных гребней, Curiosity заснял мелкие минеральные шарики размером с горошину, разбросанные как по вершинам хребтов, так и в впадинах. Их расположение удивило специалистов — они ожидали найти их сосредоточенными ближе к центру трещин, что ставит новые вопросы о распределении жидкости и минералов в марсианском грунте.

Навигация марсохода в этой зоне осложнена узостью гребней — порой они лишь немного шире самого аппарата. Операторам приходится тщательно выбирать маршрут, чтобы колеса не застряли в песчаных впадинах. Взятие проб грунта показало разнообразие минералов: глинистые породы на вершинах гребней и карбонаты в низинах, что помогает воссоздать климатические условия давних эпох.

По мере подъёма по горе Шарп Curiosity встречает всё более сухие слои, но паутинообразные структуры свидетельствуют о том, что вода эпизодически возвращалась и позднее. Всё это меняет прежнюю картину марсианской истории — вода могла сохранять активность миллиарды лет, оставляя за собой следы минералов и причудливые формы рельефа.





В ближайшие месяцы марсоход завершит изучение этого региона и продолжит исследование горы, обещая новые открытия в понимании геологии и климатического прошлого Марса.