Telegram представил новую функцию, позволяющую пользователям мгновенно превращать фотографии в стикеры. Теперь, открыв изображение в медиаплеере чата, достаточно одного клика, чтобы создать стикер.

Ранее создание стикеров требовало использования сторонних приложений или ботов. Например, сервисы вроде ТыСтикер AI предлагали генерацию стикеров по фото за минуту, но за дополнительную плату. Теперь же процесс стал значительно проще и доступнее для всех пользователей Telegram.

Для использования новой функции необходимо обновить приложение до последней версии. После этого откройте любое изображение в медиаплеере чата и нажмите на соответствующую кнопку для создания стикера. Готовый стикер можно сразу добавить в свой набор и использовать в переписке.

Эта функция расширяет возможности персонализации общения в Telegram, делая процесс создания уникальных стикеров быстрым и интуитивно понятным.