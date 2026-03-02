Следующий Galaxy S26 Edge может стать первым смартфоном Samsung с аккумулятором из кремниево-углеродного сплава — технология, которую пока не применяют крупнейшие конкуренты вроде Apple и Google. Если слухи подтвердятся, это будет заметный шаг вперед для компании, прошедшей испытания таких батарей, но не торопящейся с масштабным внедрением. По данным инсайдеров, корейцы сначала хотят проверить новинку на S26 Edge, прежде чем перенести на серию Galaxy S27.

Samsung и кремниево-углеродные батареи: что происходит внутри

Кремниево-углеродные сплавы обещают увеличить ёмкость аккумуляторов и улучшить их долговечность по сравнению с привычными литий-ионными элементами. Несмотря на наличие технологий, крупные игроки рынка смартфонов продолжают держаться за проверенные решения, опасаясь рисков и высоких затрат на массовое производство. Samsung в отсутствии официальных анонсов подтверждает через инсайдеров, что несмотря на предыдущие тесты новых батарей, до сих пор не решила, когда и как внедрять их в серию.

Отметим важный контраст: многие китайские производители уже предложили устройства с подобными аккумуляторами, а Samsung по-прежнему держится на традиционных 5000 мАч в флагманских моделях S26 Ultra. S26 Edge с новыми батареями станет полигоном для технологических экспериментов перед возможным обновлением всей линейки.

Что с будущим линейки Edge и когда ждать Galaxy S26 Edge

Интерес публики к линейке Edge серьёзно пошатнулся после сообщений об отмене серии из-за слабого спроса на S25 Edge осенью 2025 года. Однако позже появились признаки возвращения модели с обновлённым дизайном и новое имя может стать сигналом перезапуска. К тому же в сети уже гуляют фото макета S26 Edge, что усиливает интригу вокруг будущего бренда.

Если новинка действительно выйдет в мае, как предыдущие модели, то ждать осталось уже около трёх месяцев. Без официальных заявлений Samsung остаётся много недосказанного, и пока что все данные воспринимаются как слухи. Появление батарей из кремниево-углеродного сплава в ближайшем будущем — перспективный, но ещё не гарантированный сценарий.





Samsung ведёт игру на опережение, экспериментируя с уникальными аккумуляторными технологиями в эпоху, когда батареи смартфонов уже не просто «вместилище энергии», а фактор конкурентоспособности и важный элемент пользовательского опыта. Новая батарея может дать толчок к возрождению интереса к линейке Edge — или остаться недоказанной идеей, если проект вновь встретит внутренние или рыночные преграды.