На выставке MWC 2026 в Барселоне Honor впервые показала своего человекоподобного робота с искусственным интеллектом. Главной проверкой стало танцевальное выступление, которое робот успешно провёл рядом с живыми танцорами.

Для компании это дебют в области гуманоидов, и учитывая неудачи некоторых других производителей, результат оказался заметно лучше ожидаемого. Робот продемонстрировал плавные движения и уверенный выход на сцену, что не так просто сделать машине вживую.

Пока что неизвестно, управлялся ли робот полностью автономно или им дистанционно руководил человек, а также отсутствуют детали о технических характеристиках или сроках выхода продукта на рынок. Впрочем, сама демонстрация показала достойный уровень технологий и обещает дальнейшее развитие.

Роботы редко скрывают свой уровень мастерства: одна ошибка, и сцена может стать испытанием. Honor справилась с задачей безупречно, сделав достойное впечатление в своей первой презентации.