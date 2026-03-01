Чат-бот Claude от компании Anthropic неожиданно взлетел на вершину рейтинга загрузок в американском App Store, прыгнув с 42-го места всего за пару месяцев. Его главный конкурент OpenAI с ChatGPT и Google с Gemini остались на втором и третьем местах соответственно. Такой резкий рост популярности связан не с новыми функциями, а с политическим конфликтом между Anthropic и правительственными структурами США.

В пятницу президент США и министр «Департамента войны» объявили о прекращении использования технологий Anthropic в федеральном правительстве и обозначили компанию как угрозу национальной безопасности. Министерство запретило всем подрядчикам и партнерам армии США иметь коммерческие дела с Anthropic, выделив при этом полугодичный переходный период.

В ответ Anthropic объяснила отказ сотрудничества двумя принципиальными позициями — несостоятельностью современных ИИ-моделей для автономного боевого применения и несогласием с использованием своих технологий для массового внутреннего слежения, что нарушает базовые гражданские права. Компания подчеркнула опасность внедрения таких решений в военную сферу в текущем виде.

В лабиринте политических уколов и опасений за безопасность пользовательская аудитория явно заняла сторону Anthropic, что отразилось в скачке загрузок приложения Claude — в итоге именно он сейчас занимает первое место в категории самых популярных приложений. Этот кейс демонстрирует, насколько общественное мнение и политика могут влиять на рейтинг продуктов даже без технических обновлений.

В то время как последствия конфликта для самой компании и рынка ИИ-технологий ещё не ясны, ситуация представляет интересный пример, как «виртуальное» противостояние может перерасти в рост пользовательской базы и поддержать бренд в непростых условиях.



