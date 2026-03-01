Компания Ericsson объявила об успешном первом в мире тесте технологии 6G в реальном времени, в ходе которого продемонстрировала управление роботами через ИИ и потоковую передачу видео в новом сантиметровом диапазоне волн. Испытание прошло в штаб-квартире Ericsson в Плано (США) с использованием спектра 7 ГГц и полосы шириной 400 МГц.

Тест опирался на собственный стек 6G Ericsson, разработанный с учётом искусственного интеллекта и облачных технологий. В эксперименте применялись современные радиоустройства, вычислительные платформы RAN, программно определяемые радиоинтерфейсы и облачная инфраструктура с возможностью запуска на разных аппаратных решениях — от процессоров CPU до графических процессоров GPU.

Особое внимание специалисты Ericsson уделили оптимизации восходящего канала связи, энергоэффективности и эффективному использованию спектра — ключевым аспектам для ИИ-задач в робототехнике, автономных системах и иммерсивных приложениях. Компания подчёркивает, что испытание проходило на системном уровне, что приближает 6G к коммерческому внедрению к концу этого десятилетия.

Главное преимущество будущих 6G-сетей Ericsson видит в их способности обеспечить мгновенную и надёжную связь для ИИ-управляемых роботов, а также видеопотоки в реальном времени, что открывает новые возможности для промышленной автоматизации, автономных решений и смешанной реальности. Сети будут «чувствовать», вычислять и адаптироваться быстрее, чем нынешние 5G, благодаря сниженной задержке и повышенной пропускной способности восходящего канала.

Ericsson инвестировала более $150 млн в производство 5G-радиомодулей и вычислительных систем RAN на заводе Smart Factory в Техасе. В США компания насчитывает свыше 6000 сотрудников и управляет 12 научно-исследовательскими центрами, ориентированными на искусственный интеллект, проектирование ASIC и антенные системы.





Это испытание — важный шаг не только для Ericsson, но и для всего рынка телекоммуникаций, где гонка за 6G начинается не с гипотез, а с живых сетей и рабочих сценариев. Пока конкуренты преимущественно проводят лабораторные тесты или концептуальные демонстрации, Ericsson показала системный прототип с применением ИИ, способный влиять на роботов в реальном времени.

Если другие лидеры отрасли, включая Huawei и Nokia, не отстанут, первые коммерческие 6G-сети действительно могут появиться в конце 2020-х. Вопрос в том, успеют ли рынок и регуляторы обеспечить условия для использования высокочастотного миллиметрового и сантиметрового спектра, а также стандартизировать стек протоколов для интеграции ИИ как в радиосеть, так и в пользовательское оборудование.