Законодательное собрание Аляски поддержало законопроект HB47, который вводит строгие ограничения для несовершеннолетних пользователей социальных сетей и запрещает создание и распространение сексуально эксплуатирующих изображений детей с помощью искусственного интеллекта. За инициативу проголосовали все 39 присутствующих депутатов, что показывает высокую политическую консолидацию вокруг вопроса защиты детей в цифровой среде.

Изначально HB47 был нацелен исключительно на борьбу с AI-созданными детскими deepfake, но в процессе обсуждения законодатели расширили меры, добавив ограничения на время пользования соцсетями с 22:30 до 6:30 и запрет «аддиктивных функций» в приложениях. Кроме того, социальные платформы обязаны будут проверять возраст пользователей и получать согласие родителей у несовершеннолетних.

Аляска идёт по стопам нескольких штатов США, включая Юту, которая первой предложила аналогичные меры. Однако в Юте закон столкнулся с временным судебным запретом, что показывает сложность баланса между регулированием интернета и защитой прав пользователей. Главный вызов для Аляски — как внедрить такие правила, не нарушив права на приватность и свободу выражения, и при этом не упустить цели по защите детей.

Тем временем законопроект предстоит пройти согласование в сенате штата и получить одобрение губернатора, что может стать непростой задачей, учитывая озабоченность некоторых депутатов по поводу широких полномочий и возможного отсутствия консультаций с разработчиками соцсетей. Впрочем, повестка ужесточения контроля над AI-контентом и социальными сетями для молодёжи набирает обороты по всей Америке.

Ограничения соцсетей для несовершеннолетних: перспективы и риски

Предложенный в Аляске запрет использования соцсетей ночью и на «зависимые» функции повторяет тренд на локальное регулирование, направленное на борьбу с негативным влиянием цифровых платформ. Этот подход уже продемонстрировал свою неоднозначность, как в случае с Ютой, где суд приостановил закон по причинам нарушения свободы выражения и неопределённости формулировок в запретах.





При этом обязательная верификация возраста и родительское согласие — меры, которые политики видят как способ создать цифровую «зону безопасности» для детей и подростков. Подобные правила уже вводятся в ряде европейских стран и штатов США, что создаёт дополнительное давление на технологических гигантов, вынужденных совершенствовать свои системы защиты и модерации контента.

С другой стороны, эксперты предупреждают, что надзор и запреты могут стимулировать развитие обходных методов, а также вызвать проблемы с конфиденциальностью и увеличить административные издержки для соцсетей. Продуманное и гибкое регулирование, основанное на технических возможностях и мнении самих пользователей, может стать более эффективным ответом по сравнению с жёсткими запретами.

Искусственный интеллект и детский контент: проблема нарастает

HB47 отражает растущую озабоченность по поводу новых форм эксплуатации детей в цифровом пространстве — deepfake и AI-созданных откровенных изображений. В отличие от традиционных форм детской порнографии, такие материалы сложно отследить и удалить из интернета, а технологии становятся доступнее даже непрофессионалам.

Мировые гиганты AI и соцсетей подвергаются всё большему давлению со стороны законодателей, требующих усилить меры по противодействию распространению вредоносного контента. Законопроект Аляски — очередное напоминание, что государственные органы намерены брать инициативу в свои руки, иногда в ущерб свободам и инновациям, чтобы защитить уязвимых пользователей.