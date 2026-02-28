YouTube запускает тест новой функции в Shorts, позволяющей с помощью искусственного интеллекта создавать оригинальные видео на базе чужих коротких роликов. Пользователи смогут превратить отдельный кадр из чужого Shorts в новое видео, используя собственные или предложенные подсказки, а также вставлять объекты в сцены из роликов.

Тестирование доступно ограниченной группе авторов, говорящих на английском, через меню «Shorts Remix». Там появятся две опции: «Добавить объект» — вставка предметов в кадр продолжительностью до 8 секунд, и «Переосмыслить» — трансформация одного кадра в новый ролик с возможностью загрузить до двух референсных фото. Все созданные таким образом видео будут ссылаться на оригинал.

Создатели могут отказаться от участия, запретив использование своих Shorts для таких ремиксов, хотя тогда они также лишатся традиционного ремикширования. Это нововведение — попытка YouTube оживить формат коротких видео и усилить креативность на платформе за счёт ИИ, который способен не просто ремикшировать, а полностью преобразовывать контент.

Как работают новые функции ИИ в YouTube Shorts

Функция «Добавить объект» позволяет вписать в сцену до 8 секунд из чужого видеоролика различные предметы или детали, управляемые подсказками пользователя. Например, можно добавить в кадр элемент, который изменит настроение или смысл короткого видео. Это расширение традиционных ремиксов, дающее больше инструментов для творческого переосмысления.

«Переосмысление» идёт ещё дальше — система берёт один кадр из ролика и по текстовым подсказкам создаёт новый клип с похожей стилистикой, включая варианты на основе загруженных автором референсов. В итоге пользователи получают генератор контента, вдохновлённого чужими видео.





При этом движок ИИ работает только с короткими роликами YouTube Shorts, что объяснимо: именно этот формат быстрее всего набирает аудиторию, привлекая креаторов и зрителей динамичностью и лёгкостью потребления. Внедрение ИИ в Shorts — ответ на растущую конкуренцию с TikTok, который уже экспериментирует с подобными функциями.

Контекст и перспективы развития

Короткие видео — главный тренд последних лет. TikTok задаёт стандарты, а YouTube пытается удержать рынок с помощью Shorts. Интеграция искусственного интеллекта в создание нового контента — логичный шаг для привлечения внимания пользователей, особенно среди поколения Z, привыкшего к экспериментам и коллаборациям.

Однако такие функции открывают вопросы о защите авторских прав и этике. Создание нового видео на основе чужих роликов с ИИ-изменениями может привести к конфликтам между авторами оригинальных роликов и теми, кто пользуется их контентом, даже если сохраняется ссылка на источник.

Не менее важна возможность отключиться от ремиксов с ИИ — это попытка YouTube сбалансировать интересы создателей контента и новые инструменты. Если функция станет популярной, ожидаются обновления с улучшением качества генерации и появлением дополнительных инструментов кастомизации.

Стоит ожидать, что подобные ИИ-инструменты скоро станут неотъемлемой частью всех платформ с короткими видео. YouTube, Google и конкуренты будут совершенствовать технологию, стимулируя креативность и вовлекая пользователей в создание и переосмысление контента нового поколения.