Motorola подтвердила индийский запуск Edge 70 Fusion — анонс запланирован на 6 марта в 12:00 по индийскому времени, после чего смартфон будет доступен на Flipkart и в официальном магазине Motorola. До индийских продаж телефон дебютирует глобально 2 марта, то есть до MWC 2026 в Барселоне. Компания позиционирует модель как самый доступный в семействе Edge 70: ожидаемая стартовая цена — ниже ₹25,000.

Дата анонса в Индии: 6 марта, 12:00 IST; глобальный дебют: 2 марта

Ожидаемая стартовая цена: ниже ₹25,000

Батарея: 7 000 мА·ч, поддержка 68 Вт проводной быстрой зарядки

Камеры: 50 МП Sony LYTIA 710 (основная), 13 МП — ультраширокая с макро- и датчиком глубины, 32 МП фронтальная; все сенсоры поддерживают запись в 4K

Защита и корпус: IP68, IP69, MIL-STD-810H, задняя панель с фактурой »под ткань»; цветовые решения по Pantone

Толщина: 7,99 мм; ожидаемый чипсет (не подтверждён): Snapdragon 7s Gen 4

Дата и где купить Motorola Edge 70 Fusion

Официальный старт продаж в Индии состоится 6 марта в 12:00 IST — продажи пойдут через Flipkart и сайт Motorola. Глобальная премьера запланирована на 2 марта, то есть устройство покажут до начала MWC 2026.

Камеры и запись 4K

Главный модуль — 50 МП Sony LYTIA 710 с фирменными алгоритмами Moto AI, вторым модулем заявлена 13 МП ультраширокая с макро- и датчиком глубины, для селфи — 32 МП. Motorola подчёркивает валидацию Pantone для точности цветопередачи и оттенков кожи; все сенсоры, включая фронтальный, смогут снимать видео в 4K.

Аккумулятор и зарядка

Смартфон получил крупную 7 000 мА·ч »силокарбоновую» батарею и быструю проводную зарядку 68 Вт. Производитель заявляет толщину корпуса 7,99 мм. Такое редкое сочетание большой ёмкости батареи и относительно тонкого форм‑фактора поможет аппарату выделяться в сегменте.

Если стартовая цена действительно окажется ниже ₹25,000, Edge 70 Fusion будет напрямую конкурировать с недорогими »батарейными» моделями от местных игроков и китайских брендов, которые строят предложения вокруг автономности и быстрой зарядки.





Дизайн и защита

Задняя панель — с текстурой »под ткань», а корпус будет предлагаться в трёх оттенках Pantone: Pantone Blue Surf, Pantone Country Air и Pantone Silhouette. Заявленные уровни защиты включают IP68, IP69 и военную сертификацию MIL-STD-810H — то есть Motorola делает ставку на прочность и »премиальное» тактильное ощущение на фоне бюджетного позиционирования.

Что дальше для Edge 70 Fusion

Остальные спецификации и окончательная цена будут объявлены 6 марта; до этого момента главный вопрос — подтвердится ли использование Snapdragon 7s Gen 4 и окажется ли цена выше или ниже отметки ₹25,000. Если Motorola удержит цену низкой, модель может стать одним из самых серьёзных конкурентных предложений в категории »тонкий смартфон с большой батареей».