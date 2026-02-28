KDE Plasma продолжает сглаживать интерфейс: в активной разработке версия 6.7 получила изменение визуальной подсветки — выбранные элементы в меню и списках теперь показываются со скруглёнными углами, чтобы внешний вид стал единообразнее.

Обновления видны в еженедельной подборке »This Week in Plasma»: разработчики выкладывают правки по неделям, и среди мелких, но заметных улучшений — переработка подсветок, добавление во виджет цифровых часов вьетнамского лунного календаря и новые элементы управления в настройках прав приложений.

Что нового в KDE Plasma 6.7

Скруглённые подсветки для выбранных элементов в списках и меню — теперь в приложениях на QtWidgets с темой Breeze (Dolphin, Okular, KMail).

Унификация стиля: изменения приводят внешний вид QtWidgets-приложений в соответствие с поведением QtQuick-приложений и пунктов меню.

Подготовка к централизованному оформлению через будущую систему Union styling system.

В Digital Clock добавлен вьетнамский лунный календарь.

Лучший визуальный отклик при добавлении приложения в избранное в Kickoff.

Новый переключатель в разделе Application Permissions, позволяющий отозвать все активные сессии удалённого вещания.

Начали внедрять новый скруглённый стиль подсветок для выбранных элементов в приложениях на QtWidgets с темой Breeze, например в Dolphin, Okular и KMail. Это приводит их к тому стилю, который мы годами использовали для подсветок в приложениях на QtQuick и для пунктов меню повсеместно, и прокладывает путь к тому, чтобы всё это можно было единообразно стилизовать из центрального места с помощью будущей Union styling system. Akseli Lahtinen и Marco Martin, breeze MR №583

Когда выйдет KDE Plasma 6.7

Пока что 6.7 находится в активной разработке — правки появляются еженедельно. По состоянию на конец февраля релиз намечен примерно на июнь, но сроки могут сдвинуться в зависимости от тестирования и накопления правок.

Чем скруглённые подсветки лучше прежнего

Скругления — не просто визуальная мода. Они унифицируют поведение подсветок между двумя большими семействами приложений в KDE: QtQuick и QtWidgets. Это упрощает работу дизайнерам и темам — правка в одном месте (Union styling system) сможет распространиться на весь рабочий стол, не заставляя каждый отдельный виджет хранить собственную визуальную логику.

Пользователи получат более согласованный интерфейс при переходе между приложениями; разработчикам станет легче поддерживать тему Breeze. Минус в переходный период — небольшие визуальные расхождения между версиями приложений до полной интеграции стилей.





Чего ждать дальше

Если Union styling system действительно будет развиваться в том же темпе, в следующем году можно ожидать всё более централизованной системы оформления KDE — меньше ручных исправлений в отдельных приложениях и более предсказуемый вид рабочего стола. Откроет ли это путь к глобальным настройкам оформления для конечного пользователя — вопрос открытый, но направление понятно.