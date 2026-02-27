Motorola расширила программу бета‑тестирования Android 17: ряд моделей серии Edge и G в нескольких регионах теперь может подать заявку на участие, чтобы получить ранние сборки и новые функции.

Какие модели получили Android 17 beta

Motorola Edge 70 — Индия, LATAM, EMEA, Бразилия

Motorola Edge 70 Fusion — Бразилия

Motorola Edge 60 — EMEA, Индия, Бразилия

Motorola Edge 60 Fusion — EMEA, Индия, Бразилия

Moto G86 — EMEA, Бразилия

Moto G86 Power — EMEA, Индия

Ранее в программу вошли Motorola Edge 2025, Moto G57 и Moto G57 Power. Под «EMEA» подразумеваются Европа, Ближний Восток и Африка, а «LATAM» — Латинская Америка.

Как записаться в бета‑программу

Создать аккаунт в сообществе Motorola (если его нет). Указать в профиле IMEI или серийный номер (SN) устройства. Включить MFN в профиле сообщества Motorola. Убедиться, что телефон работает на последней официальной прошивке. Открыть страницу MFN Beta Testing Opportunities и найти тест для своей модели. Перейти по ссылке регистрации для своей модели. Заполнить форму и отправить заявку; следить за письмами от Motorola (включая спам).

После одобрения заявки обновление придёт по OTA. Рекомендуется вручную проверять обновления: Settings > System updates > Check for updates.

Пока что массовое распространение Android 17 ещё не началось, поэтому пользователей ждут экспериментальные сборки и возможные ошибки. По описанию в программе можно ожидать улучшения Material 3 Expressive, обновлённые Live Notification и переработанный режим рабочего стола — но точный набор правок станет ясен только после появления первой волны OTA‑обновлений.

Ход действий Motorola выглядит прагматично: компания расширяет пул тестировщиков, чтобы ускорить отладку и дать преимущество при выпуске обновлений. Вопрос в том, насколько быстро обновления дойдут до старших моделей и последуют ли за этим конкуренты — или же крупные игроки продолжат классический цикл «позже, но стабильнее».



