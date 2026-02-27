Motorola расширила программу бета‑тестирования Android 17: ряд моделей серии Edge и G в нескольких регионах теперь может подать заявку на участие, чтобы получить ранние сборки и новые функции.
Какие модели получили Android 17 beta
- Motorola Edge 70 — Индия, LATAM, EMEA, Бразилия
- Motorola Edge 70 Fusion — Бразилия
- Motorola Edge 60 — EMEA, Индия, Бразилия
- Motorola Edge 60 Fusion — EMEA, Индия, Бразилия
- Moto G86 — EMEA, Бразилия
- Moto G86 Power — EMEA, Индия
Ранее в программу вошли Motorola Edge 2025, Moto G57 и Moto G57 Power. Под «EMEA» подразумеваются Европа, Ближний Восток и Африка, а «LATAM» — Латинская Америка.
Как записаться в бета‑программу
- Создать аккаунт в сообществе Motorola (если его нет).
- Указать в профиле IMEI или серийный номер (SN) устройства.
- Включить MFN в профиле сообщества Motorola.
- Убедиться, что телефон работает на последней официальной прошивке.
- Открыть страницу MFN Beta Testing Opportunities и найти тест для своей модели.
- Перейти по ссылке регистрации для своей модели.
- Заполнить форму и отправить заявку; следить за письмами от Motorola (включая спам).
После одобрения заявки обновление придёт по OTA. Рекомендуется вручную проверять обновления: Settings > System updates > Check for updates.
Пока что массовое распространение Android 17 ещё не началось, поэтому пользователей ждут экспериментальные сборки и возможные ошибки. По описанию в программе можно ожидать улучшения Material 3 Expressive, обновлённые Live Notification и переработанный режим рабочего стола — но точный набор правок станет ясен только после появления первой волны OTA‑обновлений.
Ход действий Motorola выглядит прагматично: компания расширяет пул тестировщиков, чтобы ускорить отладку и дать преимущество при выпуске обновлений. Вопрос в том, насколько быстро обновления дойдут до старших моделей и последуют ли за этим конкуренты — или же крупные игроки продолжат классический цикл «позже, но стабильнее».