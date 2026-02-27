Samsung объявил, что пока не работает над прямыми наследниками двух экспериментальных моделей — тонкого Galaxy S25 Edge и трифолд‑планшета Galaxy Z TriFold. Компания объясняет решение слабым спросом на «крайние» форм‑факторы: S25 Edge продавался хуже остальных моделей серии, а Z TriFold оказался слишком дорог для широкой аудитории.

Планы Samsung по Galaxy S25 Edge и Z TriFold

Официально судьба линейки S Edge и три‑складных устройств ещё не решена. В интервью Bloomberg вице‑президент и операционный директор Samsung MX Вон‑Джун Чой признал, что продажи S25 Edge «сравнительно ниже», из‑за чего компания сейчас переоценивает необходимость выпуска следующей модели. По Z TriFold решение тоже не принято: сейчас Samsung не работает над новым трифолд‑устройством.

Galaxy S25 Edge — наиболее тонкий смартфон Samsung: 5,8 мм.

Galaxy Z TriFold — модель, превращающаяся из обычного смартфона в полноразмерный планшет за счёт трёхчастного складного экрана.

S25 Edge показал низкие продажи по сравнению с остальной серией Galaxy S.

Z TriFold технически впечатляет, но стоит настолько дорого, что остаётся нишевым продуктом.

«У людей разные вкусы, требования и критерии при выборе устройства. Мы не приняли решение о сроках запуска следующей модели, но это по‑прежнему рассматривается.» Won‑Joon Choi, операционный директор Samsung MX

Это заявление выглядит как честный баланс между демонстрацией технологий и коммерческой реальностью. Samsung использовала S25 Edge и Z TriFold, чтобы показать возможности инженерии — тонкий корпус и сложные механические петли — но публика покупает не инженерную смелость, а удобный набор характеристик за разумные деньги.

Почему продажи оказались невысокими

Проблема знакома: уникальная форма часто влечёт компромиссы — ёмкость батареи, устойчивость камеры, сложность конструкции и, как следствие, высокая цена. Аналоги на рынке (включая попытки Apple с iPhone Air) тоже столкнулись с тем, что покупатели неохотно платят премию за эксперименты, если при этом теряют практичность.

Для Samsung это сигнал: технологическое лидерство ценно в маркетинге, но не гарантирует объёмы продаж. Компания может оставить такие модели как редкие «демонстрации возможностей» или возвращать их только тогда, когда себестоимость и пользовательское преимущество выровняются.





Что дальше для складных и тонких смартфонов

Вероятный сценарий — замедление регулярных релизов для этих экспериментов и сосредоточение на продуктах с ясным спросом. Samsung продолжит исследовать форм‑факторы и компоненты, но массового производства новых версий S25 Edge и Z TriFold ждать не стоит, пока не изменится потребительский спрос или не произойдёт заметное удешевление технологий.

Открытый вопрос — какие сигналы заставят компанию вернуться: устойчивый спрос у конкурентов, значительное удешевление панелей и петель или новые сценарии использования, которые ясно увеличат полезность устройства. Пока таких сигналов недостаточно, эксперимент остаётся экспериментом.