vivo 12000mah battery phone
Автор:

Vivo проводит испытания смартфона с одноклеточной кремниевой батареей номиналом 10 000 мА·ч, но его типичное значение оценивают на уровне 11 000-12 000 мА·ч, сообщает инсайдер Digital Chat Station. Утечка не подтверждена официально — устройство всё ещё на стадии тестов, и релиз, если он вообще состоится, может отложиться.

1. Характеристики батареи Vivo 12 000 мА·ч
2. Кто уже использует 10 000 мА·ч

Характеристики батареи Vivo 12 000 мА·ч

По информации из утечки, речь идёт об одной батарейной ячейке с рабочим напряжением 4,53 В и номинальной ёмкостью 10 000 мА·ч. «Типическое» значение ёмкости приводят в диапазоне 11 000-12 000 мА·ч — то есть фактическая энергия, доступная пользователю, может быть заметно выше номинала.

  • Тип батареи: одноклеточная кремниевая, 4,53 В
  • Номинальная ёмкость: 10 000 мА·ч
  • Типическое значение: 11 000-12 000 мА·ч
  • Статус: внутренние тесты, коммерческий запуск не подтверждён

С точки зрения управления зарядом проще поместить в смартфон одну большую ячейку, но это меняет конструкцию корпуса и влияет на массу. Большая батарея обычно требует компромиссов по толщине и системе охлаждения, а также предъявляет требования к алгоритмам быстрой зарядки и безопасности.

Кто уже использует 10 000 мА·ч

Тенденция к увеличению ёмкости идёт уже несколько лет: 5 000 мА·ч стали минимальным стандартом, а 7 000-8 000 мА·ч — обычное дело в Китае. Honor и Realme уже выводили на рынок модели с батареями 10 000 мА·ч, и, по утечке, Xiaomi только планирует похожие решения «со всеми необходимыми функциями». Источник также предположил, что у iQOO может появиться модель с батареей около 9 000 мА·ч — то есть производители распределяют усилия между «питанием» и «тонкостью» устройств.

vivo v70

Для массового рынка большие батареи — это ниша: они нравятся энтузиастам, путешественникам и пользователям без постоянного доступа к зарядке. Производителям выгодно иметь такие модели в портфеле: они повышают среднюю продажную цену и выделяют бренд среди конкурентов. Но основной рынок флагманов продолжит стремиться к балансу производительности, дизайна и скорости зарядки.


Если испытания пройдут успешно, следующая задача для Vivo — интегрировать быструю и безопасную зарядку, сохранить удобство в руке и не превратить смартфон в тяжёлую «павербанку». А до того как компания подтвердит модель официально, остаётся ждать дополнительных утечек и серийных документов — или задаться вопросом, станет ли 12 000 мА·ч массовым трендом или останется маркетинговым преимуществом отдельных линий.

Источник: Gizmochina
