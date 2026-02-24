Vivo проводит испытания смартфона с одноклеточной кремниевой батареей номиналом 10 000 мА·ч, но его типичное значение оценивают на уровне 11 000-12 000 мА·ч, сообщает инсайдер Digital Chat Station. Утечка не подтверждена официально — устройство всё ещё на стадии тестов, и релиз, если он вообще состоится, может отложиться.

Характеристики батареи Vivo 12 000 мА·ч

По информации из утечки, речь идёт об одной батарейной ячейке с рабочим напряжением 4,53 В и номинальной ёмкостью 10 000 мА·ч. «Типическое» значение ёмкости приводят в диапазоне 11 000-12 000 мА·ч — то есть фактическая энергия, доступная пользователю, может быть заметно выше номинала.

Тип батареи: одноклеточная кремниевая, 4,53 В

Номинальная ёмкость: 10 000 мА·ч

Типическое значение: 11 000-12 000 мА·ч

Статус: внутренние тесты, коммерческий запуск не подтверждён

С точки зрения управления зарядом проще поместить в смартфон одну большую ячейку, но это меняет конструкцию корпуса и влияет на массу. Большая батарея обычно требует компромиссов по толщине и системе охлаждения, а также предъявляет требования к алгоритмам быстрой зарядки и безопасности.

Кто уже использует 10 000 мА·ч

Тенденция к увеличению ёмкости идёт уже несколько лет: 5 000 мА·ч стали минимальным стандартом, а 7 000-8 000 мА·ч — обычное дело в Китае. Honor и Realme уже выводили на рынок модели с батареями 10 000 мА·ч, и, по утечке, Xiaomi только планирует похожие решения «со всеми необходимыми функциями». Источник также предположил, что у iQOO может появиться модель с батареей около 9 000 мА·ч — то есть производители распределяют усилия между «питанием» и «тонкостью» устройств.

Для массового рынка большие батареи — это ниша: они нравятся энтузиастам, путешественникам и пользователям без постоянного доступа к зарядке. Производителям выгодно иметь такие модели в портфеле: они повышают среднюю продажную цену и выделяют бренд среди конкурентов. Но основной рынок флагманов продолжит стремиться к балансу производительности, дизайна и скорости зарядки.





Если испытания пройдут успешно, следующая задача для Vivo — интегрировать быструю и безопасную зарядку, сохранить удобство в руке и не превратить смартфон в тяжёлую «павербанку». А до того как компания подтвердит модель официально, остаётся ждать дополнительных утечек и серийных документов — или задаться вопросом, станет ли 12 000 мА·ч массовым трендом или останется маркетинговым преимуществом отдельных линий.