Xiaomi подтвердила запуск планшета Pad 8 в Индии: презентация состоится 28 февраля 2026 года в 18:30 по индийскому стандартному времени. Страница товара на Amazon India уже подтвердила ключевые спецификации — процессор Snapdragon 8s Gen 4, батарею ёмкостью 9 200 мА·ч и поддержку стилуса Focus Pen Pro — что указывает на скорое появление той же аппаратной начинки, что и в китайской версии.

Официальная цена и конфигурации для индийского рынка будут объявлены на мероприятии. Пока можно оценивать устройство по спецификациям китайской модели и по тому, в какой нише Xiaomi хочет с ним сыграть.

Дата и время релиза Xiaomi Pad 8

Компания опубликовала анонс в официальных соцсетях и активировала посадочную страницу на Amazon India — классическая подготовка к запуску. Презентация назначена на 28 февраля 2026 года, 18:30 IST; тогда же станут известны цены, варианты памяти и сроки поставок.

Характеристики Xiaomi Pad 8

Судя по странице и по китайской версии, Pad 8 — это «премиумный субфлагман»: фокус на производительности, экране и автономности. Коротко о главном:

Дисплей: 11,2‑дюймовый, 3,2K-разрешение, 144 Гц, 345 ppi, до 800 нит пиковой яркости, полное DC-диммирование, сертификация TÜV Rheinland.

Чипсет: Snapdragon 8s Gen 4 (позиционируется выше Snapdragon 8 Gen 3, ниже Snapdragon 8 Elite).

Операционная система: HyperOS 3 на базе Android 16.

Аудио: четырёхдрайверная акустика с Dolby Atmos.

Связь: Wi‑Fi 7, Bluetooth 5.4, USB Type‑C.

Биометрия: боковой сканер отпечатка пальца.

Аккумулятор и зарядка: 9 200 мА·ч, поддержка быстрой зарядки 45 Вт.

Габариты и вес: толщина 5,75 мм, вес 485 граммов.

Аксессуары: совместимость со стилусом Focus Pen Pro.

Чего ждать от выхода в Индии

Pad 8 попадает в сегмент, где спрос формируется балансом мощности и цены. Snapdragon 8s Gen 4 даёт планшету ресурс для игр и многозадачности, а большой аккумулятор и 144 Гц‑экран делают устройство привлекательным для мобильных геймеров и тех, кто работает с мультимедиа. Поддержка стилуса и тонкие рамки подчёркивают целевую аудиторию — студентов и креаторов.





Главный вопрос для индийского запуска — ценник. Xiaomi традиционно конкурирует ценой с iPad и флагманскими Galaxy Tab; если Pad 8 окажется заметно дешевле аналогов с близкими характеристиками, он может быстро занять нишу «премиум по цене среднеуровневого». Но окончательное влияние на рынок станет ясно только после объявления конфигураций и стартовой цены 28 февраля.

Ожидайте: в день презентации — цены, варианты ОЗУ/накопителя и сроки поставок в Индии; пока же Pad 8 остаётся техно‑премиумом по спецификациям и потенциально агрессивным по цене решением для рынка планшетов.