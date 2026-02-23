Honor подтвердила участие в Mobile World Congress 2026 в Барселоне и привезёт туда не только «Robot Phone», но и собственный гуманоидный робот — безымянное устройство в чёрном корпусе с «стеклянным лицом» и светящейся полосой вместо глаз. Компания опубликовала тизер в X и обещает, что робот будет «сервисным» и сможет помогать, в том числе с покупками; подробности компания раскрывает по каплям.

Что показал тизер Honor

Короткое видео и рекламные кадры дают представление о внешности: матовый чёрный корпус, «стеклянная» лицевая панель, светодиодная полоска там, где у человека глаза, и одиночная камера на лбу. Речь пока не о промышленных манипуляторах, а о человекоподобном форм-факторе для взаимодействия с людьми — образ, больше продиктованный эстетикой, чем инженерными деталями.

«Что-то революционное вот-вот выйдет из тени. Мы объединили продвинутую робототехнику с лучшим мобильным опытом. Результат? То, что нужно увидеть, чтобы поверить.» Honor, компания

Что известно о функциях и связке с Robot Phone

Bloomberg сообщает, что Honor позиционирует устройство как «сервисного робота»: помощник для покупок и других бытовых задач. Компания также называет робота связанным с её Robot Phone и робокамерой — вероятно, это часть попытки сделать телефон центром экосистемы, где аппарат и робот обмениваются сенсорными и вычислительными данными.

Внешний вид: матовый чёрный корпус, «стеклянная» лицевая панель, светящаяся «полоска-глаза», камера на лбу.

Позиция: сервисный робот — помощь с покупками и бытовыми задачами.

Связь: упомянута интеграция с Robot Phone и робокамерой Honor.

Где покажут: MWC, 1 марта 2026 года (презентация начинается в 7:00 по восточному времени (ET)).

Кому это выгодно и как это вписывается в рынок

Для Honor это логичный ход: смартфонным брендам стало сложно расти только за счёт телефонов, и многие ищут новые источники дохода вокруг ИИ и устройств-аксессуаров. Показать гуманоидного робота — сильный маркетинговый шаг: он создаёт хайп и даёт повод говорить о «высоком» ИИ, даже если коммерческий продукт ещё далёк от массового запуска.

На рынке есть заметные прецеденты: Tesla работает над Optimus, крупные технологические компании и стартапы тестируют сервисных роботов для ритейла и складов. Если Honor сумеет предложить реальную связку телефона и робота, это может стать не столько технологическим прорывом, сколько способом укрепить экосистему и продлить цикл жизни устройства на стороне софта и услуг.





Чего ждать на MWC и дальше

На презентации 1 марта можно ожидать демонстрации — но не обязательно готового к продаже продукта. Скорее всего покажут прототип с набором сценариев: навигация по окружению, распознавание лиц и объектов, интеграция с приложениями для покупок. Вопросы о цене, автономности и дистрибуции останутся открытыми до момента официального анонса коммерческой версии.

Honor делает ставку на имидж и экосистему; реальный выигрыш достанется тем отделам, которые сумеют монетизировать взаимодействие человека и робота — ритейлу, сервисам подписки и разработчикам приложений. А пользователям остаётся ждать: увидим ли мы на сцене работающего помощника или эффектный прототип ради самой идеи — станет ясно в Барселоне.

Теги: робототехника, искусственный интеллект, мобильные-устройства, гаджеты, MWC, роботы, техника