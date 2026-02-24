Мастер‑моддинг показал, как превратить ультратонкий iPhone Air в телефон с прозрачной задней панелью и физическим nano‑SIM‑лотком — тем самым добавив то, от чего Apple намеренно отказалась. В 22‑минутном видео автор Linzin Tech подробно разобрал корпус, снял непрозрачное покрытие с заднего стекла и встроил считыватель SIM на уровне платы.

Как сделали прозрачный iPhone Air

Первым шагом сняли окрашенное покрытие с задней стеклянной панели лазером: слой краски аккуратно испарили, не повредив MagSafe‑катушку, расположенную прямо под стеклом. В результате корпус стал полностью прозрачным — батарея, элементы платы, экранировки и коннекторы теперь видны через стекло, а яблоко будто «парит» над железом.

При этом операция оказалась не просто эстетической: при лазерной обработке убрали часть термопрокладок, что ухудшило отвод тепла. В бенчмарках мод быстрее троттлился при длительных нагрузках, а герметичность по IP68 исчезла после фрезеровки корпуса и замены заводских уплотнений.

Добавление nano‑SIM: как и зачем

Самая заметная модификация — установка физического лотка nano‑SIM в корпус, спроектированный под eSIM. Для этого в нижней рамке сделали вырез и вынули оригинальный Taptic Engine — крупный высокоточный вибромотор Apple, для которого в тонком корпусе не было места вместе с SIM‑механизмом.

На место Taptic Engine поставили более компактный сторонний моторчик, а сам считыватель припаяли к плате микросваркой. В демонстрации телефон успешно зарегистрировался в сети с физической картой, то есть переход от eSIM к «физике» оказался рабочим, но с потерями в функциональности.





Что добавили: прозрачная задняя панель, лоток nano‑SIM, сторонний вибромотор.

Что убрали/повредили: термопрокладки, Taptic Engine, заводскую герметичность IP68, гарантию.

Последствия: ухудшение теплового режима и вероятное снижение качества тактильной отдачи.

Для обычного пользователя компромиссы слишком значимы: потеря гарантии, потеря защиты от воды и ухудшение охлаждения. Но для энтузиастов это напоминание, что даже самые плотно упакованные телефоны не являются абсолютно закрытыми — софт и железо можно вернуть к «аналоговой» логике, если хватает навыков и смелости.

Чего ждать от моддинга iPhone Air

Тенденция понятна: Apple ускоренно переводит рынок на eSIM, чтобы упростить дизайн и контроль над подключениями, но в ответ сообщество моддеров ищет пути вернуть пользователям физическую опцию. Такие проекты маловероятно станут массовой альтернативой — они остаются нишевой практикой для тех, кто готов пожертвовать удобством и гарантийными обязательствами ради гибкости и внешнего вида.

Остаётся открытым вопрос, не подтолкнёт ли рост подобных модов производителей аксессуаров и ремонтные мастерские к появлению специализированных наборов для аккуратной установки SIM‑механизмов и контролю тепловых рисков. Пока же это про искусство и эксперимент, а не про готовое решение для большинства владельцев iPhone Air.