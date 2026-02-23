Motorola не показала на CES флагман для США и представила Razr Fold в тех же орбитах, что и Samsung и Google. Это не провал — это напоминание: компании не обязательно гнаться за премиум‑соревнованием, чтобы вернуть себе рынок. Её реальный козырь — простые, понятные телефоны с хорошим соотношением цены и качества и узнаваемым софтом.

Чем Motorola Razr Fold отличается от Samsung и Google

Новинка Razr Fold близка по концепции к тому, что уже делают Samsung и Google: складной экран, ставка на компактность и набор функций, которые обещают «больше экрана в меньшем корпусе». Motorola не переломила тренд дизайном Surface Duo — она пошла в привычное русло. Это нормально, но не впечатляет.

При этом у Motorola есть отличие не в внешности, а в позиционировании. Там, где Samsung и Google нагружают устройства фирменными AI‑функциями и сервисами, Motorola может предложить более «чистый» Android с фирменными жестами Moto Gestures и интерфейсом Hello UI — без лишнего громоздкого софта.

Почему Motorola должна делать ставку на ценность

История намерений выстроена просто: Motorola сильна в том сегменте, где цена решает всё. Компания уже продаёт конкурентоспособные G, G Play и Edge и часто появляется на полках магазинов вроде Walmart — люди берут Moto, когда им нужно больше за меньшие деньги. Поэтому неправильная стратегическая цель — тратить ресурсы на прямое соперничество с Samsung по характеристикам и маркетингу.

Что работает у Motorola: понятный интерфейс Hello UI, фирменные жесты, хорошие midrange‑модели.

Чего стоит избегать: нагромождение AI‑фич ради хайпа, попытки бить Samsung в премиум‑сегменте по цене/характеристикам.

Возможность роста: улучшение соотношения цены и характеристик и уменьшение предустановленного софта.

В одном из редких промахов на рынке OnePlus попыталась конкурировать с Samsung ценой и спецификациями — результат был не очень. Motorola же выигрывает, когда остаётся собой: не самым «навороченным» телефоном, а разумной покупкой. Когда компания выпустила Signature с платформой Snapdragon 8 Gen 5 за цену «сотни долларов ниже» флагманов вроде Galaxy S26 Ultra и Pixel 10 Pro XL, это был сигнал — конкурентоспособность в цене может стать её преимуществом.





Что Motorola должна оставить и усилить

Дальше всё просто: убрать часть предустановленного ПО на недорогих и среднебюджетных моделях, сохранить лёгкость и плавность интерфейса, не превращать каждую функцию в маркетинговую «AI‑фишку». Пользователи, которые выбирают Moto за цену и удобство, не просили миллионы «интеллектуальных» функций — они хотят, чтобы телефон работал стабильно и дольше держал заряд.

Фокус на батарее и оптимизации — реальные метрики, которые покупатель видит каждый день.

Снижение объёма предустановленного ПО — экономия памяти и меньше раздражения для пользователя.

Доступные варианты со стилусом (Moto G Stylus) и прочные midrange‑линейки — расширять, а не сокращать.

Наличие магазинов операторов и физических точек продаж — ещё один фактор. Когда покупатель держит телефон в руках, сравнивает цену и видит, что за меньшие деньги получает рабочий, приятный девайс, выбор зачастую очевиден. Motorola выигрывает там, где разговор идёт о повседневной экономии, а не о статусе.

Стоит ли ждать флагмана Moto в США

Ждать флагмана можно и нужно, но не как основной стратегический ход. Флагман — хорош для имиджа, но не обязан решать бизнес‑задачи Motorola. Если Signature останется за рамками США, это упущение с точки зрения маркетинга, но не катастрофа. Значительно важнее убеждать массового покупателя, что Moto даёт больше полезного за ту же или меньшую цену.

Развитие линейки Razr — логично для поддержания интереса к бренду, но оно не заменит устойчивое присутствие в среднем сегменте. Если Motorola сумеет удержать баланс между экспериментами (складные форм‑факторы) и «рабочими» моделями, год получится успешным даже без доминирования на верхнем уровне.

А дальше — простой вопрос к компании: будете ли вы экономить на том, что важно для покупателя, ради гонки за пуш‑уведомлениями с «AI» в описании? Ответ на него определит, останется ли Moto просто опцией или станет выбором большинства.