OPPO представила в Китае наушники Enco Air 5 Pro — наследника Enco Air 4 Pro с усиленным активным шумоподавлением, поддержкой LHDC 5.0 и заметно большей автономностью. Продажи начинаются 2 марта по цене 329 юаней (около 47,6 долларов США).

OPPO позиционирует наушники как доступные TWS с функциями аудиофильского уровня и упором на качество звонков: в комплекте — LHDC 5.0 для Hi‑Res передачи, трёхмикрофонная система с ИИ‑шумоподавлением и алгоритмы подавления ветра, работающие до 25 км/ч.

Цена и дата выхода

Enco Air 5 Pro стоят 329 юаней и поступят в продажу в Китае 2 марта. Доступны два цвета: Moonstone White и Midnight Black. Пока что OPPO не объявила точных планов по международным запускам.

Характеристики и автономность

Драйвер: 12 мм, частотный диапазон 20 Гц-40 кГц

ANC: до 55 дБ, покрытие до 5 000 Гц (у предшественника — 49 дБ и до 4 000 Гц)

Кодеки и передача: LHDC 5.0 (до 1 Мбит/с), AAC, SBC

Bluetooth 6.0, одновременное подключение к двум устройствам

Задержка: 47 мс в низколатентном режиме для игр и видео

Вес: наушник 4,4 г, кейс 43 г; размеры кейса 63,37 × 50,03 × 24,74 мм

Защита: IP55

Батареи: наушник 62 мА·ч, кейс 530 мА·ч — с ANC — до 7 часов на наушниках и 29 часов с кейсом; без ANC — 13 часов и до 54 часов с кейсом

Связь, качество звука и функции связи

Наличие LHDC 5.0 и передачи до 1 Мбит/с делают Enco Air 5 Pro привлекательными для тех, кто хочет лучшее качество по беспроводной связи в бюджетном сегменте. При этом OPPO оставила совместимость с привычными AAC и SBC — важный момент для владельцев iPhone и старых устройств.

Для звонков наушники получили три микрофона и ИИ‑алгоритмы шумоподавления, включая интеллектуальную фильтрацию ветра до 25 км/ч. OPPO также заявляет поддержку ИИ‑перевода как дополнительную функцию — редкость для моделей в этом ценовом классе.





Управление реализовано через сенсорную панель с поддержкой скольжения для регулировки громкости — удобная опция, которую многие конкуренты предлагают только в более дорогих моделях.

Чем это отличается от конкурентов

За 329 юаней Enco Air 5 Pro попадают в плотный ценовой сегмент, где уже есть предложения от других китайских брендов с ANC и приличной автономностью. Главное преимущество OPPO — сочетание LHDC 5.0 и улучшенного ANC. На практике это даёт более широкий аудиодиапазон и лучшее шумоподавление в спектре высоких частот, чем у некоторых аналогов.

Однако главный вопрос для покупателей за пределами Китая — когда модель появится на международных рынках и удастся ли сохранить цену. Если OPPO экспортирует Enco Air 5 Pro по сопоставимой цене, это может осложнить жизнь недорогим моделям от конкурентов, которые пока жертвуют кодеками или автономностью.

Что дальше?

Enco Air 5 Pro интересны как пример того, как функции высокого уровня постепенно опускаются в более доступные продукты. Остаётся наблюдать, появятся ли они за пределами Китая и как изменится ценовое давление в сегменте — OPPO уже предложила сочетание LHDC, ИИ‑функций и 54 часа автономности, но конкуренты не будут ждать в стороне.