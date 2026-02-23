Samsung начала распространять февральский патч безопасности 2026 года для двух оставшихся моделей линейки S25 — Galaxy S25 Edge и Galaxy S25 FE. Обновления уже доступны в Южной Корее под номерами прошивок S937NKSS6BZB2 и S731NKSS5AZB2; в них исправлены 37 уязвимостей системы.

Ранее сегодня аналогичный патч получили Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra — производитель сначала закрыл брешь на ключевых флагманах — теперь очередь дошла до вариаций Edge и FE. Массовый релиз за пределами Кореи ожидается в ближайшие дни.

Как установить обновление

Проверить наличие апдейта можно в настройках телефона: Settings > Software update > Download and install. Если обновление ещё не пришло в вашем регионе, ждать обычно приходится несколько дней — Samsung нередко раскатывает прошивки по регионам партиями.

Что в комплекте: февральский патч безопасности 2026, исправления 37 уязвимостей;

Номера сборок: S937NKSS6BZB2 (S25 Edge), S731NKSS5AZB2 (S25 FE);

Ручная установка: после релиза вне Кореи прошивку можно скачать и прошить через Odin.

One UI 8.5 и ближайшие шаги

Параллельно Samsung тестирует крупное обновление One UI 8.5 (Android 16 QPR2), которое обещает переработанный интерфейс и новые функции. Компания планирует представить его вместе с серией Galaxy S26, после чего обновление начнёт распространяться на совместимые устройства — скорее всего, в несколько этапов, как и обычно.

Это значит, что владельцы S25 Edge и S25 FE получат сначала текущие исправления безопасности, а затем — более заметные функциональные изменения. Для тех, кто предпочитает стабильность, имеет смысл дождаться официального релиза One UI 8.5 в своём регионе: бета‑сборки иногда вызывают проблемы совместимости, особенно на моделях Edge и FE с отличающейся конфигурацией экрана и железа.





Куда смотреть дальше

Темп обновлений остаётся важным показателем: Samsung в 2026 году продолжает придерживаться месячного цикла патчей для флагманов, и сейчас линейка S25 демонстрирует это в деле. Пользователям стоит следить за уведомлениями в настройках и делать резервные копии перед установкой — особенно если планируете прошивать вручную через Odin после появления сборок в открытых базах.