Xiaomi официально тизерит Electric Scooter 6 Ultra перед своим мероприятием 28 февраля в Барселоне — модель займет верхнюю ступень в серии и обещает 500 Вт постоянной мощности, пик до 1 200 Вт, батарею 585 Вт·ч и заявленный пробег до 75 км. По предрелизным страницам цена — примерно €799,99; аппарат заметно тяжелее обычных городских самокатов — около 33,7 кг.

Характеристики Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra

По ранним розничным листингам новинка оснащена мотором 500 Вт с кратковременным пиковым выходом до 1 200 Вт и крутящим моментом порядка 45 Н·м — это означает более резвый старт и лучшие способности в подъёмах по сравнению с младшими моделями серии. Максимальная скорость на большинстве рынков ограничена 25 км/ч, как того требуют местные правила.

Мотор: 500 Вт (пик до 1 200 Вт), крутящий момент ≈ 45 Н·м

Батарея: 585 Вт·ч — до 75 км по заявлению производителя (в реальности зависит от веса, рельефа и скорости)

Подвеска: передняя и задняя

Колёса: 12‑дюймовые бескамерные вседорожные шины

Тормоза: двойные дисковые + E‑ABS

Защита: IPX6

Дисплей: 3‑дюймовый TFT

Вес: около 33,7 кг

Цена и дата выхода

Xiaomi анонсировала модель перед мероприятием 28 февраля в Барселоне; коммерческая доступность и официальные цены для разных регионов будут объявлены тогда же. Предрелизные страницы и ритейлеры указывают ориентир примерно €799,99, что ставит Ultra в премиальный сегмент линейки.

За эти деньги покупатель получает упор на дальность и прочность: более ёмкий аккумулятор, подвеску и вседорожные шины. Но цена и вес делают Ultra менее удобным для тех, кому нужен лёгкий складной самокат для комбинированных поездок с пересадками.

Кому подойдёт Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra

Ultra — не про переносимость и минимализм, а про радиус действия и комфорт на неровной дороге. Это выбор для тех, кто ежедневно проезжает большие расстояния по городу или живёт в холмистой местности и готов смириться с весом ради батареи и мощности. Кто носит самокат в руках или часто спускается по лестницам, увидит в 33,7 кг серьёзный минус.





На рынке Ultra пойдёт в конкуренцию с другими «дальнобойными» моделями от крупных производителей, которые за последние годы сместили акценты от лёгких городских машин в сторону тяжёлых, мощных самокатов с увеличенным запасом хода. Успех будет зависеть от местных цен и от того, насколько реальные показатели пробега и надёжности подтвердят маркетинговые заявления.