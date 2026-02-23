Apple готовит линейку носимых устройств, в которой центральную роль сыграет функция Visual Intelligence: ожидаются умные очки, «пин»-декор/подвеска и обновлённые AirPods с камерами. Эти гаджеты делают из камеры не инструмент для фото, а сенсор знаний — компания рассчитывает превратить зрительный ввод в основной канал взаимодействия с ИИ.

Что умеет Visual Intelligence

Функция уже доступна на iPhone 15 Pro и новее: камера подсказывает информацию о предметах и местах, суммирует текст, читает вслух, переводит, помогает искать в Google и может «спросить» внешние модели вроде ChatGPT. Apple выстраивает Visual Intelligence как интерфейс, который не просто делает снимки, а извлекает смысл из визуального контента.

Суммирование и чтение текста

Перевод и поиск информации по изображению

Интеграция с внешними ИИ‑сервисами (по заявлению компании)

Использование камер как датчиков окружения (не для съёмки в высоком разрешении в некоторых устройствах)

Планируемые устройства и сроки

По текущим планам Apple работает минимум над тремя форм‑факторами.

AirPods с камерой — заявлены как возможный релиз уже в этом году; камера будет низкого разрешения и служить для передачи контекста для ИИ, а не для съёмки фото и видео.

«AI pin» — маленькое устройство‑подвеска с постоянно включённой камерой, которая даёт ИИ визуальную картину вокруг владельца; проект пока на ранней стадии, и его отмена не исключена, но срок возможного запуска — 2027 год.

Умные очки — прицел на 2027 год; производство может начаться в декабре 2026 года. Они получат продвинутое решение с высокоразрешающей камерой для фото и дополнительной камерой для передачи данных в системы ИИ.

«Visual Intelligence — одна из наших самых популярных функций. Она помогает пользователям узнавать и делать больше с содержимым на их iPhone, ускоряя поиск, действия и ответы в приложениях.» Тим Кук, генеральный директор Apple

Кто конкурирует и какие вопросы остаются

У Apple уже есть прямые соперники: Meta* с линейкой Ray‑Ban, компании вроде Snap с экспериментами в очках и стартапы, которые продвигают концепт «пина» как альтернативу смартфону. Но у Apple есть преимущество — готовая экосистема iPhone + iOS и почти готовая платформа Visual Intelligence.

Главные нерешённые вопросы — приватность и прозрачность. Некоторые проекты Apple предполагают постоянно работающие камеры с низким разрешением для «информации», а не съёмки; это снижает качество фото, но не решает проблему записи окружения и хранения метаданных. Ещё одна тема — зависимость функции от внешних ИИ‑технологий: часть возможностей реализована с привлечением решений OpenAI и Google, что ставит архитектуру Apple в положение интегратора, а не полностью автономного поставщика ИИ.





Конкуренция, сроки и технические компромиссы определят, насколько быстро идея зрительного ИИ проникнет в массовый рынок носимых устройств. Apple делает ставку на удобство и экосистему — если стратегия сработает, остальные игроки будут вынуждены ускориться в области приватности, энергоэффективности и обработки визуальных данных.

Чего ждать дальше

Ожидайте постепенного перехода от камеры как инструмента съёмки к камере как интерфейсу знаний: сначала в виде функций на iPhone и AirPods, затем в виде отдельного аксессуара и очков. Остальное решит рынок — если пользователи примут идею «помогающей» камеры и Apple справится с вопросами безопасности и конфиденциальности, Visual Intelligence может стать стандартной частью повседневных гаджетов уже к концу десятилетия.

Теги: искусственный интеллект, носимая электроника, очки, приватность, гаджеты, визуальный ИИ, нейросети

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.