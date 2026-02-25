Компания Tecno официально представила смартфон Pova Curve 2 5G, расширив линейку Pova устройством с упором на длительное время работы и производительность, подходящую для мобильного гейминга.

Также смартфон будет показан на выставке MWC 2026 в Барселоне, где Tecno планирует продемонстрировать развитие своей экосистемы с упором на искусственный интеллект. Pova Curve 2 5G позиционируется как ультратонкое устройство, сочетающее футуристичный дизайн, высокую автономность и интеллектуальные функции для повседневного использования.

В основе дизайна лежит футуристичная стилистика, вдохновлённая внешним видом межзвёздных космических кораблей. Смартфон получил изогнутый amoled-дисплей, который плавно переходит в корпус с чистыми и современными линиями. Проработанные текстуры и обтекаемые формы формируют визуально премиальный образ.

Несмотря на большую батарею, толщина корпуса составляет всего 7,42 мм, а вес — 195 г. По заявлению Tecno, это один из самых тонких смартфонов в своём классе с аккумулятором на 8000 мА·ч. Устройство будет доступно в цветах melting silver, storm titanium и mystic purple.

Для повышения надёжности смартфон получил защиту от пыли и влаги по стандарту ip64, сертифицированную sgs защиту от падений с высоты до 1,5 метра, а также стекло corning gorilla glass 7i.





Ключевой особенностью Pova Curve 2 5G стала аккумуляторная батарея ёмкостью 8000 мА·ч — самая большая, которую Tecno когда-либо устанавливала в смартфон. Она рассчитана на интенсивное использование, включая игры, стриминг, путешествия и многозадачную работу, без необходимости частой подзарядки.

Смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт и технологию bypass charging, которая снижает нагрев при длительных игровых сессиях или высокой нагрузке. По словам компании, аккумулятор рассчитан на срок службы до шести лет и способен работать при экстремальных температурах от -20 °C до 60 °C.

В качестве аппаратной платформы используется чипсет Mediatek Dimensity 7100 5G. В сочетании с изогнутым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц это обеспечивает плавную картинку и отзывчивую работу. Дополнительные чипы улучшения сигнала повышают стабильность связи, а функция офлайн-коммуникации позволяет передавать голосовые сообщения, текст и изображения на расстояние до 1,5 км на открытой местности.

Pova Curve 2 5G работает под управлением HiOS 16 и предлагает набор ии-функций, направленных на повышение продуктивности. Среди них — интеллектуальное резюмирование контента, помощь при написании текста, улучшение фотографий с помощью ии и шумоподавление во время звонков.

Также доступны дополнительные умные инструменты, включая напоминания о молитвах с учётом региона для мусульман, функцию flashmemo для быстрого захвата и анализа информации на экране, а также mind hub для организации заметок и идей, созданных ии. Ассистент ella обеспечивает персонализированное взаимодействие с системой.

В Tecno отмечают, что ии-функции работают в фоновом режиме, делая повседневное использование более удобным, при этом интерфейс остаётся простым и дружелюбным. Смартфон Pova Curve 2 5G получит два крупных обновления Android и ориентирован на длительную и стабильную эксплуатацию, выступая надёжным устройством для пользователей, которым важны мощность и автономность.