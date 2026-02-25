Компания Lenovo уже довольно давно тизерит игровой планшет Legion Y700 Gen 5, и за это время о новинке стало известно немало подробностей. Теперь в новых тизерах производитель рассказал о двух игровых ИИ-функциях, которые будут продвигаться как ключевые особенности устройства.

Обе функции входят в платформу Lenovo Tianxi AI. Первая из них направлена на улучшение производительности за счёт оптимизации планировщика системы. По словам компании, алгоритм анализирует нагрузку на устройство и динамически настраивает распределение ресурсов. В результате минимальный показатель частоты кадров может быть на 25,6% выше, чем у конкурирующих устройств.

Lenovo также утверждает, что такая оптимизация помогает удерживать более стабильный FPS, что особенно важно для соревновательных игр и должно положительно сказаться на игровом опыте.

Вторая ИИ-функция получила название Voiceprint Hunter 2.0 и отвечает за точечные улучшения звука. В частности, она усиливает важные аудиодетали, такие как шаги противников, что может дать игрокам заметное преимущество в многопользовательских проектах.

Пока Lenovo не раскрывает точную дату анонса Legion Y700 Gen 5. Согласно последним утечкам, планшет дебютирует в Китае в марте 2026 года, при этом его выход на глобальный рынок остаётся под вопросом.





Для сравнения, предыдущее поколение — Legion Y700 Gen 4 на базе Snapdragon 8 Elite — так и осталось эксклюзивом для китайского рынка, тогда как конкуренты вроде RedMagic Astra продавались и за пределами Китая. Ожидается, что ближе к предполагаемому анонсу в марте 2026 года Lenovo поделится новыми официальными деталями о планшете.