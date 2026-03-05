Компания Lenovo официально представила игровой планшет Legion Tab Gen 5 для глобального рынка на выставке MWC 2026. Устройство поступит в продажу в апреле. В Китае этот же планшет вскоре дебютирует под названием Lenovo Legion Y700 Gen 5, и перед местным запуском компания раскрыла результаты игровых тестов нового устройства на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Lenovo опубликовала результаты двух игровых бенчмарков. Первый тест проводился в течение четырёх часов непрерывной игры в »популярную 3D-пошаговую мобильную игру». По данным компании, при графических настройках »Very High» планшет показал среднюю частоту кадров на уровне 60 FPS после четырёх часов игрового процесса.

Вторым тестом стала »известная игра в жанре королевской битвы», которая также запускалась в течение четырёх часов. В этом случае Legion Tab Gen 5, как утверждает производитель, смог обеспечить среднюю частоту 164 FPS при тех же максимальных графических настройках.

Компания также раскрыла температурные показатели устройства во время тестов. В первой игре температура в области, где пользователь держит планшет, достигала примерно 40 °C, а во втором тесте она держалась около 38,5 °C.

Стоит отметить, что в отличие от некоторых игровых планшетов, например устройств от RedMagic, новый планшет Lenovo не оснащён активной системой охлаждения с вентилятором. Тем не менее, заявленные температурные показатели выглядят относительно умеренными даже при четырёхчасовых игровых сессиях.





При этом следует учитывать, что все приведённые результаты тестов были опубликованы самой компанией, поэтому к ним стоит относиться с определённой долей осторожности.