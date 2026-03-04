lenovo xiaoxin pro 13 launch specs
Lenovo объявила дату выпуска двух новых планшетов — Xiaoxin Pro 13 и Legion Y700 (2026). Компания проведёт презентацию, посвящённую искусственному интеллекту, 18 марта. Эти модели обещают обновлённые характеристики и улучшенную производительность в своих сегментах.

Legion Y700 (2026) позиционируется как самый производительный планшет в серии, а Xiaoxin Pro 13 сделает упор на качество и размер экрана — Lenovo подчёркивает, что это лучший дисплей в истории линейки. Объявление совпадает с недавними анонсами на MWC, где компания показала международные версии этих устройств.

Lenovo Legion Y700 2026
Содержание
1. Характеристики Lenovo Legion Y700 (2026)
2. Характеристики Lenovo Xiaoxin Pro 13

Характеристики Lenovo Legion Y700 (2026)

Legion Tab (8,8», 5) — международная версия Legion Y700 — получил процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 8,8-дюймовый 3K-дисплей с частотой обновления 165 Гц и яркостью 600 нит. Это серьёзный шаг вперёд для игровой серии: оперативной памяти LPDDR5X-10667 здесь 16 ГБ, накопитель UFS — 512 ГБ.

Устройство снабжено двумя портами USB-C, аккумулятором ёмкостью 9000 мА·ч и весит всего 360 грамм. Lenovo улучшила жидкостную систему охлаждения Legion Coldfront на 32%. Дополнительно планшет оснащён AI Engine+ — комплексом с ИИ для улучшения звука, снижения шума и чувствительности сенсора.

Lenovo Legion Y700 2026

Продажи Legion Y700 (2026) стартуют в апреле по цене от 999 евро. Это конкурентоспособный ценник для многообещающего планшета с акцентом на игры и высокую производительность.


Характеристики Lenovo Xiaoxin Pro 13

Xiaoxin Pro 13 — вероятно, глобальный аналог Idea Tab Pro Gen 2, основанный на Snapdragon 8s Gen 4. Главное его достоинство — 13-дюймовый 3,5K PureSight Pro дисплей с опциональной матовой панелью для защиты зрения. Звучание поддерживают четыре динамика JBL с Dolby Vision и Dolby Atmos.

Lenovo Xiaoxin Pro 13

Планшет тонкий — всего 6,2 мм при весе менее 600 грамм, что делает его очень портативным. Аккумулятор рассчитан на 10 200 мА·ч и поддерживает быструю зарядку 45 Вт. В комплекте будет 2-в-1 клавиатура с выделенной интеллектуальной кнопкой, а также поддержка стилуса Lenovo Tab Pen Plus для заметок и рисования.

Планшет выйдет в марте с ценой от 549 евро. По сравнению с Legion Y700, Xiaoxin Pro 13 ориентирован на продуктивность и мультимедийные возможности, привлекая пользователей, которым важны экран и звук.

