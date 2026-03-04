Lenovo объявила дату выпуска двух новых планшетов — Xiaoxin Pro 13 и Legion Y700 (2026). Компания проведёт презентацию, посвящённую искусственному интеллекту, 18 марта. Эти модели обещают обновлённые характеристики и улучшенную производительность в своих сегментах.

Legion Y700 (2026) позиционируется как самый производительный планшет в серии, а Xiaoxin Pro 13 сделает упор на качество и размер экрана — Lenovo подчёркивает, что это лучший дисплей в истории линейки. Объявление совпадает с недавними анонсами на MWC, где компания показала международные версии этих устройств.

Характеристики Lenovo Legion Y700 (2026)

Legion Tab (8,8», 5) — международная версия Legion Y700 — получил процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 8,8-дюймовый 3K-дисплей с частотой обновления 165 Гц и яркостью 600 нит. Это серьёзный шаг вперёд для игровой серии: оперативной памяти LPDDR5X-10667 здесь 16 ГБ, накопитель UFS — 512 ГБ.

Устройство снабжено двумя портами USB-C, аккумулятором ёмкостью 9000 мА·ч и весит всего 360 грамм. Lenovo улучшила жидкостную систему охлаждения Legion Coldfront на 32%. Дополнительно планшет оснащён AI Engine+ — комплексом с ИИ для улучшения звука, снижения шума и чувствительности сенсора.

Продажи Legion Y700 (2026) стартуют в апреле по цене от 999 евро. Это конкурентоспособный ценник для многообещающего планшета с акцентом на игры и высокую производительность.





Характеристики Lenovo Xiaoxin Pro 13

Xiaoxin Pro 13 — вероятно, глобальный аналог Idea Tab Pro Gen 2, основанный на Snapdragon 8s Gen 4. Главное его достоинство — 13-дюймовый 3,5K PureSight Pro дисплей с опциональной матовой панелью для защиты зрения. Звучание поддерживают четыре динамика JBL с Dolby Vision и Dolby Atmos.

Планшет тонкий — всего 6,2 мм при весе менее 600 грамм, что делает его очень портативным. Аккумулятор рассчитан на 10 200 мА·ч и поддерживает быструю зарядку 45 Вт. В комплекте будет 2-в-1 клавиатура с выделенной интеллектуальной кнопкой, а также поддержка стилуса Lenovo Tab Pen Plus для заметок и рисования.

Планшет выйдет в марте с ценой от 549 евро. По сравнению с Legion Y700, Xiaoxin Pro 13 ориентирован на продуктивность и мультимедийные возможности, привлекая пользователей, которым важны экран и звук.