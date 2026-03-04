В России начали продавать флагманские смартфоны Xiaomi 17 и 17 Ultra. Новинки выделяются продвинутыми камерами, созданными вместе с Leica, топовыми процессорами Qualcomm Snapdragon и продуманными экранами с высокой яркостью и адаптивной частотой обновления. Обе модели получили корпуса с защитой IP68 и ёмкие аккумуляторы с быстрой зарядкой HyperCharge.

Xiaomi 17 получил компактные габариты — толщина 8,06 мм, масса 191 г, минимальная рамка вокруг дисплея всего 1,18 мм. Корпус усилен алюминиевой рамкой 6M42 и стеклом Xiaomi Shield Glass с сертификатом защиты от воды и пыли IP68. Основная камера построена на 1/1,31-дюймовом сенсоре Light Fusion 950, применён 4-в-1 Super Pixel с размером пикселя 2,4 мкм. Динамический диапазон достигает 13,5 EV, что обещает насыщенную съёмку при любом освещении. Для портретов предусмотрена камера Leica с эквивалентным фокусным расстоянием 60 мм, поддерживается макросъёмка с 10 см и оптический зум 5× (программный — до 20×). Селфи делает 50-Мп фронтальная камера.

За производительность отвечает Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с ядрами Oryon третьего поколения, графикой Adreno и нейропроцессором Hexagon. OLED-дисплей с яркостью до 3500 кд/м² и матрицей LTPO поддерживает адаптивную частоту от 1 до 120 Гц. Аккумулятор ёмкостью 6330 мА·ч работает с быстрой HyperCharge: проводная зарядка 100 Вт и беспроводная — 50 Вт. Видео снимается в 4K при 60 кадрах в секунду с поддержкой Dolby Vision и профиля Log.

Xiaomi 17 Ultra крупнее — толщина 8,29 мм, вес 218,4 г. В её корпусе применяется Xiaomi Shield Glass 3.0 и усилённая алюминиевая рама со стекловолоконной задней панелью, также с защитой IP68. Главная камера LOFIC с 1-дюймовым сенсором Light Fusion 1050L получила 200-Мп модуль Leica с оптическим зумом 75—100 мм. Телекамера с технологией Leica APO обеспечивает приближение до 17,2× (400 мм фокусного расстояния). Видео записывается в 4K до 120 кадров в секунду с поддержкой Dolby Vision и ACES Log.

За вычислительные возможности Xiaomi 17 Ultra отвечает тот же Snapdragon 8 Elite Gen 5. Экран построен с использованием панели M10 с запатентованной Xiaomi технологией HyperRGB, обещающей улучшенную чёткость и пониженное энергопотребление. Аккумулятор 6000 мА·ч поддерживает HyperCharge с проводной мощностью до 90 Вт и беспроводной — до 50 Вт.





Цены и варианты памяти в России:

Xiaomi 17: 12/256 ГБ за 84 990 рублей, 16/512 ГБ за 94 990 рублей; Xiaomi 17 Ultra: 16/512 ГБ за 124 990 рублей, 16/1 ТБ за 134 990 рублей.

Цветовые решения Xiaomi 17 — чёрный, таинственный зелёный, альпийский розовый и арктический синий. Ultra-модель доступна в чёрном, белом и галактическом зелёном вариантах. Компании предстоит бороться на российском рынке за клиентов, которым важны смартфоны с продвинутым фото и видео, особенно с учётом сотрудничества с Leica. Впрочем, конкуренция с ближайшими флагманами Samsung, Apple и OPPO обещает быть жёсткой.