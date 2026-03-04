Платформа «Авто.ру» запустила бета-версию цифрового автоконсультанта «Авто.ру AI», который помогает выбирать автомобили через диалог. В основе инструмента — языковая модель, способная анализировать обширные данные рынка и формировать рекомендации в ответ на свободные текстовые запросы пользователей.

В отличие от привычных фильтров с жёстко заданными параметрами, концепция «Авто.ру AI» — понять запрос пользователя в естественной форме, уточнить детали и сопоставить их с базой данных объявлений, характеристиками моделей и отзывами владельцев. Таким образом формируется персонализированная подборка автомобилей, учитывающая не только характеристики вроде мощности двигателя и типа кузова, но и субъективные критерии — комфорт, надёжность и ликвидность на вторичном рынке.

Подбор основан на каталоге предложений

Используется историческая статистика сервиса

Учитывается фактическая стоимость владения

Анализируются сотни тысяч отзывов из раздела «Бортжурнал»

Данные проходят обработку и структурирование, позволяя системе давать рекомендации, которые лишены стандартной однобокости традиционных фильтров. Автоматический анализ отзывов владельцев помогает выявить сильные и слабые стороны автомобилей, с которыми сталкиваются реальные пользователи.

Инновации на «Авто.ру» не начались вчера. Ещё два года назад эта же AI-система применялась для автоматической генерации текстов объявлений и кратких отчётов о состоянии подержанных автомобилей. С середины 2025 года алгоритмы также агрегируют отзывы по 17 параметрам, помогая улучшать советы для покупателей.

Сейчас «Авто.ру AI» работает в тестовом режиме, разработчики планируют расширять возможности и повышать точность понимания запросов, что обещает сделать поиск автомобилей ещё удобнее и результативнее.





Как работает цифровой автоконсультант «Авто.ру AI»

Сегодня на рынке автоподбора уже появились инструменты с элементами искусственного интеллекта, но чаще они ограничиваются автоматизацией простых задач: фильтрацией объявлений по фиксированным параметрам или базовым рекомендациям. «Авто.ру AI» выделяется возможностью вести диалог, подстраиваться под нечеткие формулировки и одновременно использовать разнородные базы данных, включая отзывы реальных владельцев. Это своего рода гибрид языковой модели и аналитического инструмента.

Подобный подход может стать полезной альтернативой для пользователей, которые устали от скучного и долгого листания объявлений с закрытыми глазами, пытаясь угадать, какой автомобиль действительно подходит под их запрос.

Перспективы и конкуренция на рынке автоподбора с ИИ

Рынок цифрового автоподбора развивается быстро — конкуренты активно внедряют ИИ для улучшения поиска и оценки автомобилей. Аналогичные системы пытаются применить зарубежные и российские площадки, но пока с меньшим акцентом на качественный анализ пользовательских отзывов и стоимость владения. «Авто.ру» таким образом пытается выйти на новый уровень, объединив несколько источников и ориентируясь на диалог, а не на стандартизированные параметры.

Удастся ли «Авто.ру AI» завоевать доверие пользователей и стать стандартом для рынка — вопрос открытый. Опыт последних лет показывает, что простой интерфейс и понимание естественных формулировок способны повысить удобство, но качество рекомендаций зависит от точности анализа данных и обновления алгоритмов.