Выбор места объясняется желанием Microsoft погрузиться в энергичную атмосферу Сан-Франциско, где сосредоточена активная AI-экосистема, и одновременно сделать конференцию более камерной. Главный операционный директор GitHub Кайл Дейгл отметил, что Build стремится найти баланс между масштабом и персональным подходом, чтобы дать участникам больше возможностей для общения и взаимодействия с технологиями.

В этом году число приглашённых разработчиков ограничено 2500, что заметно меньше стандартных 3000—5000 участников. Это поможет сосредоточиться на ключевых посетителях и обеспечить качественный опыт: участники смогут не только посетить основные доклады, но и лично ознакомиться с демонстрационными образцами и наладить диалог с коллегами.

Почему Microsoft возвращается в Сан-Франциско и сокращает масштабы Build

Перемещение Build из Сиэтла обратно в Сан-Франциско говорит о смещении фокуса Microsoft на прямую интеграцию с экосистемами, где разрабатываются передовые AI-технологии. Сан-Франциско — это место, где кипит стартап-жизнь, и именно здесь сосредоточено много перспективных независимых разработчиков, которым Microsoft хочет уделить больше внимания.

Сокращение аудитории и смена локации подчёркивают стремление к более тесному контакту с участниками и переход от масштабных конференций к нишевым, где качество общения важнее количества. Это тенденция, уже заметная у ряда крупных компаний, которые пытаются отстроиться от традиционных форматов с огромным числом посетителей и потоком поверхностных контактов.

Build в сравнении с другими мероприятиями для разработчиков

На фоне конкурентов, таких как Google I/O и Apple WWDC, которые традиционно проходят в больших залах и собирают несколько тысяч участников, Build меняет формат в пользу камерности и углублённости. Это может быть попыткой создать уникальную атмосферу лояльности среди разработчиков и сформировать сообщество, которое будет двигать продукты Microsoft вперёд.





Сокращение числа участников до 2500 незначительно уступает, например, размеру Google I/O 2023 — около 6000 гостей, но зато Build обещает больше времени на нетворкинг и погружение в новейшие разработки. Прямое внимание к искусственному интеллекту и адаптация под быстро меняющийся рынок технологий также подчёркивают готовность Microsoft быть в центре внимания и инноваций.

Перспективы конференции и что ждать от Microsoft Build 2026

По мере того как Microsoft всё активнее внедряет AI-решения в свои продукты и платформы, Build 2026 может стать площадкой для важных анонсов, связанных с Azure AI, интеграцией искусственного интеллекта в Windows и облачными сервисами. Новая камерная атмосфера позволяет ожидать глубокие обсуждения и демонстрации новых инструментов для разработчиков.

Остаётся вопрос: сможет ли формат с ограниченным числом участников удержать интерес сообщества и вытеснить масштабные шоу? Если фокус на качестве взаимодействия оправдается, мы увидим, как крупные техногиганты переосмысливают способы общения с разработчиками и движутся к новым форматам встречи и работы.