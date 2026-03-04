Motorola готовит к выпуску складной смартфон Razr Fold, который обещает быть не просто модным гаджетом, а полноценным флагманом с высокой ценой и мощными характеристиками. Аппарат оценивается в 1999 евро (около 2350 долларов) вместе со стилусом Moto Pen Ultra и сначала выйдет в Европе, затем в Северной Америке.

Разработчики оснастили Razr Fold аккумулятором ёмкостью 6000 мА·ч на базе кремниево-углеродного материала — технология новая для складных смартфонов в США, а по ёмкости он лишь немного уступает только что анонсированному Honor Magic V6 с 6600 мА·ч. Питание поддерживается быстрой 80-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядкой.

Сердцем смартфона стал топовый процессор Snapdragon 8 Gen 5, а защита корпуса по стандартам IP48 и IP49 обеспечит достойную стойкость к пыли и влаге. Камеры впечатляют: основная с 50-мегапиксельным сенсором Sony LYTIA типа 1/1,28 дюйма добавляет 3-кратный оптический зум с оптической стабилизацией, в то время как ультраширокоугольный модуль 50 МП охватывает 122 градуса и выступает ещё и как макро.

Motorola обещает до семи лет обновлений операционной системы и безопасности — стандарт, который, кажется, становится обязательным именно для флагманов. При таком подходе Razr Fold выходит далеко за рамки простой «звезды шоу» со складным экраном и может составить серьёзную конкуренцию Samsung Galaxy Z и Google Pixel Fold.

Интересно, что Motorola явно ориентируется на европейский и американский рынки, где технологии складных телефонов быстро развиваются. Высокая цена и акцент на премиальные детали говорят о стремлении компании не повторить ошибки прошлых «бюджетных» экспериментов с этим форм-фактором, а наоборот — поднять планку и подтолкнуть конкурентов к новому витку инноваций.



