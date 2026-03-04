Apple обновила в линейке MacBook Pro 14- и 16-дюймовые модели, оснастив их новейшими чипами M5 Pro и M5 Max. Эти процессоры созданы для серьёзных творческих и развивающих задач, включая AI, а также получили ускоренную память и современный набор портов. Поставки стартуют с 11 марта, а базовые конфигурации уже доступны для заказа.

M5 Pro и M5 Max построены на новой Fusion Architecture, объединяющей два чипа в единую систему на кристалле. Это позволяет связать CPU, GPU, нейронный движок, медиаусилители, контроллер памяти и поддержку Thunderbolt в одном блоке. В итоге речь идёт о существенном рывке в производительности на сложных рабочих нагрузках.

Процессоры предлагают 18 ядер CPU: 6 суперъядер для максимальной мощности и 12 энергоэффективных. По сравнению с предыдущим поколением прирост производительности достигает 30% в профессиональных задачах. Графика также обновилась: M5 Pro может работать с GPU до 20 ядер, а M5 Max — до 40. Каждое графическое ядро оснащено собственным ускорителем для AI-вычислений.

Apple подчёркивает, что вычислительная мощность графики для AI возросла более чем в четыре раза, а задачи с трассировкой лучей и 3D-рендерингом теперь идут заметно быстрее. Максимальный объём объединённой памяти достигает 64 ГБ в M5 Pro и 128 ГБ в M5 Max при пропускной способности до 614 ГБ/с.

Новинки имеют как минимум 1 ТБ быстрых SSD, максимальный объём — 8 ТБ, что поднимает планку дискового пространства в ноутбуках Apple. Дисплеи оборудованы Liquid Retina XDR с частотой обновления до 120 Гц, что порадует дизайнеров и монтажёров. Порты Thunderbolt 5 обеспечивают дополнительные возможности подключения, а беспроводная часть получила новый чип N1 с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.





Веб-камера улучшилась до 12 МП с технологией Center Stage, а аудиосистема включает шесть динамиков с функцией пространственного звука. Время автономной работы в оптимальных условиях достигает 24 часов, что сделает MacBook настоящим рабочим инструментом в полевых условиях и студии.

Цена и доступность моделей с M5 Pro и M5 Max

В США 14-дюймовый MacBook Pro с чипом M5 Pro стартует с $2199, цена растёт с увеличением параметров памяти и объёма накопителя. Версия 16-дюймового MacBook Pro с M5 Pro обойдётся минимум в $2699. Топовая вариация с M5 Max начинается уже от $3599 — с ростом ядер GPU и памяти стоимость будет выше.

Apple с этими обновлениями продолжает наращивать преимущество в сегменте профессиональных ноутбуков. Основные конкуренты, такие как Dell XPS и Lenovo ThinkPad, пока не могут предложить такую же интеграцию и энергоэффективность, а Intel и AMD с каждым годом всё плотнее входят в борьбу с их 3D-ускорением и AI-ядрами.