Первые результаты тестирования iPad Air с новым процессором M4 показывают прирост производительности от 13% до 22% в однопоточных задачах и до 10% в многопоточных по сравнению с моделью на M3. Эти данные публикуют бенчмарки Geekbench, которые появились за несколько дней до официального старта продаж 11 марта.

Обновлённый iPad Air получил процессор с 8-ядерным CPU и 9-ядерным GPU, что отличает его от M4 в iPad Pro, где используется 10-ядерный CPU и GPU. Это отражается на сравнении производительности: iPad Air уступает iPad Pro по многоядерным тестам примерно на 7—11%, а по однопоточному режиму — на 0—7%.

Результаты Geekbench и особенности M4 в iPad Air

В одном из тестов Geekbench iPad Air набрал 3 438 очков в однопоточной и 12 885 — в многопоточной нагрузке, в другом — 3 714 и 12 296 соответственно. Для сравнения, iPad Air на базе M3 показывал около 3 048 и 11 667 баллов. Значит, прирост по одному ядру колеблется в пределах 13—22%, по всем ядрам — 5—10%.

Несмотря на улучшения, новый чип M4 для Air уступает версиям из iPad Pro, где отмечаются 3 704 очка в однопоточном и 13 805 — в многопоточном тестах. Соотношение разного количества ядер и их оптимизация в чипах Apple продолжает влиять на реальные показатели.

Утечки результатов всегда требуют осторожности — опыт показывает, что ранние бенчмарки нередко отличаются от итоговых данных под нагрузкой в реальном использовании. Настоящее сравнение iPad Air с M4 и другими моделями станет возможным после релиза и первых обзоров.





Если хотите ознакомиться с результатами Geekbench подробнее, ссылки на тесты доступны в открытом доступе.