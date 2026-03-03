Apple анонсировала два новых монитора — Studio Display и профессиональную версию Studio Display XDR с технологией mini-LED. Старшая модель получила 27-дюймовый 5K Retina XDR с пиковым HDR до 2000 нит, 120 Гц и адаптивной синхронизацией для плавного отображения динамичного контента. Оба дисплея оснащены мощной камерой и звуком, а также портами Thunderbolt 5 для быстрой передачи данных и организации рабочих мест.

Studio Display — универсальный 5K-экран с камерой и аудиосистемой

Новый Studio Display рассчитан на широкий круг пользователей Mac — от творческих профессионалов до повседневных задач. Его 27-дюймовый экран демонстрирует 600 нит яркости и поддержку расширенного цветового пространства P3 для насыщенных, естественных цветов. Камера на 12 МП с функцией Center Stage теперь умеет Desk View — одновременную трансляцию пользователя и рабочего стола сверху. Звук обеспечивают шесть динамиков с технологией пространственного звука и усиленным басом на 30% по сравнению с прошлой версией.

Ключевые особенности Studio Display:

Порты Thunderbolt 5 для подключения высокоскоростных аксессуаров и возможности «каскадирования» до четырёх дисплеев с общей разрешающей способностью почти 60 миллионов пикселей;

Два дополнительных USB-C порта для периферии и зарядки;

Комплектный Thunderbolt 5 Pro кабель с мощностью зарядки до 96 Вт для быстрой зарядки ноутбуков;

Выбор между стандартным и нанотекстурным стеклом для работы при сложном освещении;

Поддержка наклона подставки с опцией высотной регулировки и крепления VESA.

Studio Display XDR — экран для профи с mini-LED и 120 Гц

Studio Display XDR — новая топ-модель Apple для профессионалов, заменившая Pro Display XDR. У неё такой же 27-дюймовый 5K Retina экран, но с продвинутой mini-LED подсветкой с более чем 2 000 локальных зон затемнения, пиковая яркость HDR достигла 2000 нит, а соотношение контрастности — миллион к одному. Цветовой охват расширен до P3 и Adobe RGB, что важно для работы с цветокоррекцией и полиграфией.

Отличительная особенность Studio Display XDR — частота обновления 120 Гц с адаптивной синхронизацией (Adaptive Sync) в диапазоне от 47 до 120 Гц. Это обеспечивает плавную картинку в играх и видео, снижая задержки и разрывы кадров. Новинка влияет на производственные процессы видеомонтажа, 3D-анимации и даже медицинской визуализации благодаря новым пресетам DICOM и предстоящему FDA-сертифицированному калибратору для рентгенологических снимков.





Studio Display XDR оснащён камерой 12 МП с Center Stage и Desk View, микрофонами студийного качества и объемным аудиокомплексом из шести динамиков с Spatial Audio. Для подключения предусмотрены два Thunderbolt 5 порта, два USB-C и кабель Thunderbolt Pro с мощностью зарядки до 140 Вт — хватит, чтобы подключить и зарядить 16-дюймовый MacBook Pro.

Цены, сроки и экологическая ответственность

Studio Display стартует с $1599 (для образовательных учреждений $1499), а Studio Display XDR — с $3299 ($3199 для учебных заведений). Заказы открываются 4 марта, первые поставки начнутся 11 марта в 35 странах, включая США. Мониторы доступны с разными вариантами подставок и стекла. Периферийные аксессуары Magic Keyboard, Magic Mouse и Magic Trackpad предлагаются по отдельной цене.

Apple подчёркивает экологичность новых продуктов: корпуса содержат до 100% переработанного алюминия, упаковка — полностью из перерабатываемых материалов, а дисплеи рассчитаны на долгий срок работы и ремонтопригодность. Это часть плана компании по достижению углеродной нейтральности к 2030 году.

Внедрение Thunderbolt 5 и mini-LED подсветки на профессиональном уровне — важный ответ Apple на обновление мониторов от конкурентов и рост требований к рабочим станциям, особенно в творческих и инженерных сферах. Пока у Apple есть преимущество в интеграции с Mac, но рынок ждёт реакции таких гигантов, как Dell, LG и Eizo.