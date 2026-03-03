Apple анонсировала новые процессоры M5 Pro и M5 Max, ориентированные на профессионалов с высокими требованиями к производительности. Новинки основаны на Fusion Architecture, объединяющей два 3-нанометровых кристалла в единую систему на чипе (SoC), что позволяет существенно увеличить мощность CPU и GPU, а также расширить возможности по работе с искусственным интеллектом.

M5 Pro и M5 Max оснащены 18-ядерным CPU, состоящим из 6 сверхмощных ядер с самым быстрым однопоточным исполнением в мире и 12 энергоэффективных ядер для многопоточных задач. GPU нового поколения доступен в конфигурациях до 20 ядер в M5 Pro и до 40 ядер в M5 Max, причем каждый графический блок включает Neural Accelerator для ускорения ИИ-вычислений. Объем unified memory достигает 64 ГБ в M5 Pro и 128 ГБ в M5 Max с пропускной способностью до 614 ГБ/с.

Fusion Architecture и улучшения CPU

Новая архитектура Fusion Apple соединяет два кристалла в один SoC с минимальной задержкой и высокой пропускной способностью, обеспечивая тесную интеграцию CPU, GPU, медиамодулей, Neural Engine и контроллера unified memory. Это создает базу для ускорения вычислительных процессов и поддержания энергоэффективности.

18-ядерный процессор сочетает три типа ядер: шесть суперядер с превосходным однопоточным быстродействием, впервые так названных в серии M5, и двенадцать энергоэффективных ядер для сложных многопоточных задач. По сравнению с поколением M1 Pro/Max производительность в многопоточных сценариях возросла в 2,5 раза, а по сравнению с M4 Pro/M4 Max — прирост однопоточной мощности до 30%.

Графика и искусственный интеллект

В M5 Pro и M5 Max заложена усовершенствованная архитектура GPU, оптимизированная для профессиональных приложений с поддержкой ray tracing, который ускорился на 30—35% по сравнению с предшественниками. В M5 Max графический процессор насчитывает до 40 ядер, что позволяет работать с большими объемами данных и сложной визуализацией, востребованной у 3D-аниматоров и исследователей.





Neural Accelerator встроен в каждый графический блок, что увеличивает пиковую производительность в задачах ИИ более чем в 4 раза в сравнении с M4 Pro и в 6 раз — по сравнению с M1 Pro/Max. В итоге MacBook Pro с этими чипами становится платформой для работы с большими языковыми моделями и сложной графикой.

Дополнительные технологии и перспективы

Чипы оснащены 16-ядерным Neural Engine с улучшенной пропускной способностью памяти, поддержкой аппаратного кодирования и декодирования AV1, ProRes и H.264, а также функциями Memory Integrity Enforcement — первой в индустрии постоянной защитой памяти без снижения производительности.

Thunderbolt 5 реализован с отдельными контроллерами на чипе, что обеспечивает высокую скорость передачи данных и удобство подключения периферии. При этом повышенная энергоэффективность позволяет MacBook Pro вписаться в план Apple по достижению углеродной нейтральности к 2030 году.

Предзаказы на новые модели MacBook Pro откроются уже завтра, а продажи стартуют 11 марта. В этом цикле Apple снова укрепляет позиции на рынке высокопроизводительных ноутбуков для профессионалов, где конкурируют решения от Intel и AMD, предлагая сочетание высокой скорости, глубокой ИИ-интеграции и энергоэффективности, ставя планку выше.