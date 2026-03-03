Apple обновила линейку MacBook Pro, выпустив модели с новыми процессорами M5 Pro и M5 Max, которые обещают работать с искусственным интеллектом до четырёх раз быстрее по сравнению с прошлым поколением. Новинки предлагают улучшенную производительность CPU и GPU, увеличенную пропускную способность памяти и вдвое более быстрые SSD-накопители с начальным объемом хранения от 1 ТБ.

Процессоры построены на архитектуре Fusion с двумя диалогическими кристаллами, включая до 18 ядер CPU — шесть из них лидеры по скорости, плюс 12 эффективных ядер для многопоточных рабочих задач. В каждом ядре GPU интегрирован нейронный акселератор, благодаря чему M5 Pro и M5 Max показывают прирост в 4—8 раз по обработке больших языковых моделей и генерации изображений на базе ИИ.

MacBook Pro теперь оснащается фирменным чипом Apple N1 для подключения к Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, обеспечивая стабильную и быструю беспроводную связь. Общее время автономной работы достигает 24 часов — рекорд для подобных устройств. Среди прочих обновлений: Liquid Retina XDR-дисплей с опцией нано-текстуры, порт Thunderbolt 5, 12-мегапиксельная камера Center Stage, аудиосистема из шести динамиков и новая версия macOS Tahoe с функциями искусственного интеллекта.

Технические характеристики и прирост производительности

14- и 16-дюймовые MacBook Pro с M5 Pro обеспечивают:

до 7,8 раза более быструю генерацию изображений ИИ по сравнению с MacBook Pro на M1 Pro;

до 6,9 раза более быструю обработку запросов в LLM;

до 5,2 раза ускоренный 3D-рендеринг в Maxon Redshift;

до 1,6 раза более высокую производительность в играх с трассировкой лучей на примере Cyberpunk 2077: Ultimate Edition.

Модели с M5 Max демонстрируют ещё более впечатляющие показатели:





до 8 раз ускоренную генерацию ИИ-изображений по сравнению с M1 Max;

до 6,7 раза более быструю обработку LLM;

до 5,4 раза более быстрый рендеринг видеоэффектов в Blackmagic DaVinci Resolve Studio;

до 3,5 раза улучшенную производительность ИИ при улучшении видео с помощью Topaz Video.

Пропускная способность памяти на M5 Pro достигает 307 ГБ/с с поддержкой до 64 ГБ, а M5 Max — до 614 ГБ/с и 128 ГБ памяти. Скорость SSD выросла до 14,5 ГБ/с — вдвое быстрее, чем у моделей предыдущего поколения, с началом продаж в конфигурациях от 1 ТБ (M5 Pro) и 2 ТБ (M5 Max).

Новые возможности и удобства для профессионалов

MacBook Pro с M5 позволяет запускать мощные LLM и выполнять сложные задачи ИИ локально, без необходимости передавать данные в облако. Творческие профессионалы получат преимущество при работе с видео, 3D-графикой и аудио благодаря ускоренным программам и улучшенной графике.

Обновлённая macOS Tahoe раскрывает новые функции интеллектуального поиска Spotlight, расширенные возможности Apple Intelligence с защитой приватности, интеграцию перевода в режиме реального времени в мессенджерах, а также поддержку мобильной связи с iPhone напрямую с Mac.

Внешний вид MacBook Pro остался классическим, но цветовая гамма пополнилась тёмно-космическим и серебристым оттенками. Среди портов — три Thunderbolt 5, HDMI с поддержкой 8K, слот SDXC и MagSafe 3 с быстрой зарядкой.

Цены и доступность

Предзаказы на новые MacBook Pro открываются 4 марта, а продажи начнутся 11 марта в 33 странах. Цены в США стартуют от $1699 за 14-дюймовую модель с M5 и 1 ТБ, $2199 за 14-дюймовый MacBook Pro с M5 Pro и $2699 за 16-дюймовую модель с M5 Pro.

Версии с M5 Max обойдутся в $3599 за 14-дюймовую модель и $3899 за 16-дюймовую. В США доступны также специальные цены для образовательных учреждений. Apple продолжает предлагать выгодные условия трейд-ин и защиту через AppleCare с расширенными сервисными программами.

Экологический след и ремонтопригодность

MacBook Pro сделан из 45% переработанных материалов, включая 100% переработанный алюминий корпуса и кобальт в аккумуляторах. Производство использует до 50% возобновляемой энергии. Корпус разборный и ремонтируемый, а упаковка полностью бумажная и перерабатываемая.