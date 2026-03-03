Samsung Display на MWC 2026 продемонстрировала улучшенные возможности технологии Privacy Display, используемой в Galaxy S26 Ultra. Ключевая новинка — возможность включать приватный режим только на части экрана, а не на всём дисплее целиком, как сейчас. Помимо этого представили концепты экранов с более яркой картинкой и скользящий смартфон — технологию, которую Samsung ранее скрывала от публики.

Новые функции Privacy Display на части экрана

Privacy Display с технологией Flex Magic Pixel впервые появилась на Galaxy S26 Ultra. Сейчас при вводе PIN-кода или биометрии активируется режим приватности на всём экране. Samsung работает над режимами частичного затемнения, которые смогут:

затемнять только нижнюю половину экрана (например, при вводе кода доступа);

активировать приватность в панели Edge (боковая панель).

Это позволит не терять яркость и информацию на всём экране, защищая только чувствительные области. В случае с нижней половиной это удобно для скрытия ввода пароля в банковских приложениях или при размышлениях над более тонкой интеграцией с отдельными программами. Однако какая именно польза от затемнения Edge-панели — пока вопрос спорный.

Samsung уточнила, что аппаратно всё готово, но функция ещё в разработке и пока не вышла на рынок. Вероятно, она появится ближе к выходу обновлений ПО для смартфонов.

Эксперименты с яркими панелями и ультратонкими рамками

В павильоне Samsung Display показали новейшую платформу LEAD 2.0, сочетающую технологию Flex Magic Pixel с улучшенными экранными характеристиками — более тонкими рамками и повышенной яркостью. Эта разработка нацелена на премиальные устройства рынка и будет предлагаться глобальным партнёрам.





В серии изображений заметны тонкие рамки и мастерство Samsung в интеграции нескольких экранов в одном корпусе — игра с прозрачностью и светом выглядит впечатляюще.

Концепт скользящего телефона и магнитные крепления

Samsung вновь показала концепт смартфона с выдвижным экраном (slidable phone), который ранее демонстрировался на CES 2025. Сейчас одна модель была в активном режиме, другая — только в движении. Смартфон продолжает экспериментальную тему эволюции форм-фактора после раскладушек и складных моделей.

Отдельно стоит отметить, что стенд Samsung Galaxy S26 Ultra фиксировался на магнитных креплениях с использованием Qi2-магнитов. Производитель явно учитывает популярность магнитной зарядки и аксессуаров, которые делают работу с устройством удобнее, а экосистему — привлекательнее.

Samsung планомерно развивает технологии улучшения конфиденциальности на экранах и новые форм-факторы, не забывая о нюансах удобства и интеграции с аксессуарами. Это сочетание инноваций показывает, что компания не готова останавливаться в борьбе за внимание пользователя на растущем рынке смартфонов.