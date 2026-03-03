Samsung официально признала, что базовая модель Galaxy S26 и версия Ultra получили 8-битный дисплей, а не 10-битный, как первоначально утверждала компания. Это вызвало замешательство, поскольку изначально в пресс-релизах и брифингах сообщалось, что «ультра» поддерживает 10-битную цветопередачу, со ссылкой на её улучшенные камеры.

Все модели серии Galaxy S26 обеспечивают воспроизведение 16 миллионов цветов, что соответствует 8 битам по цветовой глубине. Это совпадает с показателями предыдущих аппаратов Samsung, включая Galaxy S25, которые также оснащались AMOLED 2X панелями с похожими характеристиками.

Почему Samsung заявляла о 10-битном дисплее Galaxy S26

Заявки на 10-битное видео и цветопередачу действительно были, но они касались поддержки 10-битного вывода видеосигнала, а не реальной глубины цвета экрана. В закрытых брифингах до запуска компания говорила о возможности воспроизводить 10 бит как с точки зрения видео, так и экрана, однако в итоге в спецификациях и на сайте Samsung зафиксирована реальная 8-битная панель.

10-битный дисплей способен отображать около 1,07 миллиарда цветов, что даёт более точную цветопередачу и снижает визуальные артефакты, к примеру цветовые полосы при просмотре под углом. Тем не менее Galaxy S26 улучшил цветопередачу и снижение полосатости не за счёт глубины цвета, а благодаря внутренней программной оптимизации.

Что это значит для покупателей Galaxy S26

Возможная путаница с характеристиками может разочаровать некоторых пользователей, которые рассчитывали на заметный шаг вперёд в качестве изображения — по цветовой глубине изменений фактически нет. Samsung не подчёркивала обновление панели, а визуальные улучшения скорее обусловлены оптимизациями, чем сменой технологии.





Вероятно, компания просто поспешила на пресс-брифингах, где несколько раз упомянула 10-битные дисплеи, но после появления отзывов и технических разборов скорректировала информацию. Это классический пример коммуникационной неточности, которую вовремя исправили, чтобы избежать обвинений в обмане.

На фоне жёсткой конкуренции многие производители по-прежнему используют 8-битные AMOLED-панели, добавляя «магии» софтом. Samsung в этом плане не уникальна: коллеги из Apple и Google тоже редко предлагают 10 бит в смартфонах, ориентируясь на сбалансированное качество и экономию энергопотребления.

Серии Galaxy S26 получили другие примечательные обновления, включая камеру, производительность и автономность, но в вопросе углублённой цветопередачи технологический рывок не случился. Это заставляет задуматься, насколько стоит ожидать усовершенствований дисплеев в верхнем сегменте в ближайших поколениях.