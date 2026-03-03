Samsung не увеличила ёмкость аккумулятора в новом флагмане Galaxy S26 Ultra — она осталась на уровне 5 000 мА·ч, как и в модели 2020 года. Вместо этого компания делает ставку на эффективность чипсета Snapdragon и оптимизацию One UI 8.5 для продления автономности. В сравнительном тесте, имитирующем повседневное использование, Galaxy S26 Ultra продержался 9 часов 8 минут — немного больше, чем S25 Ultra в прошлом году.

На фоне китайских конкурентов ситуация выглядит иначе. Xiaomi 17 Pro Max с батареей 7 500 мА·ч продемонстрировал более 10 часов работы, а OnePlus 15 — рекордные 12 часов 31 минута благодаря аккумулятору на 7 300 мА·ч. iPhone 17 Pro Max вышел ближе к Samsung, но тоже превзошёл её по времени — 9 часов 41 минута. Несложно заметить, что преимущество в автономности напрямую связано с увеличенным объёмом батарей у китайских брендов.

Почему Samsung не увеличила батарею в Galaxy S26 Ultra

Прошло более пяти лет с момента, когда Samsung впервые подняла ёмкость аккумулятора своих флагманов серии Galaxy S до 5 000 мА·ч, начиная с S20 Ultra. С тех пор бренд предпочитает не наращивать размеры и вес устройства, а искать баланс между энергопотреблением и производительностью. Snapdragon 8 поколения предложил улучшенную энергоэффективность, а интерфейс One UI 8.5 дополнил эту работу программными оптимизациями.

Однако конкуренты пошли другим путём — Xiaomi, OnePlus и Honor не боятся ставить батареи с ёмкостью более 7 000 мА·ч, предоставляя пользователю максимальное время работы на одном заряде. В условиях, когда большинство покупателей ценят именно автономность, это выглядит убедительным аргументом. Samsung же пока играет в другую лигу, сохраняя компактность и прочие фишки.

Перспективы увеличения батарей в Samsung — технологии и ограничения

Samsung намекает, что будущие модели могут получить аккумуляторы с применением силикон-углеродных материалов, что позволит увеличить ёмкость без увеличения физических размеров. Такая технология обещает изменить правила игры и приблизить Samsung к соперникам с массивными батареями. Пока же компания ограничена компромиссом между весом, толщиной и временем работы — что делает Galaxy S26 Ultra скорее сбалансированным выбором, чем рекордсменом автономности.





Урок годами очевиден: оптимизации важны, но конкуренты выигрывают, просто ставя больше аккумуляторов, что даёт преимущество, которое нельзя компенсировать только программным и аппаратным тюнингом. Вопрос в том, когда именно Samsung решится принять этот вызов, учитывая свои традиции и запросы рынка.