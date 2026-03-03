Apple может представить новую недорогую модель MacBook уже завтра — она, судя по всему, получит название MacBook Neo. Впервые устройство будет основано на чипе, разработанном для iPhone, что резко отделит его от традиционной линейки MacBook Air и Pro.

Утечка произошла через регуляторный документ о модели A3404, упоминание которого вскоре удалили из интернета. Название Neo не случайно — Apple таким образом сигнализирует о свежем подходе и, возможно, новом формате портативного компьютера.

Что известно о MacBook Neo и его отличиях

MacBook Neo будет отличаться от MacBook Air прежде всего по начинке: там впервые появится чип из семейства, созданного для iPhone — вероятно, A18 Pro. Это означает меньшую производительность по сравнению с M-серией Apple Silicon, используемой в более дорогих моделях, но и существенно более низкую цену и, возможно, улучшенную энергоэффективность.

Цена Neo пока неизвестна, но если ориентироваться на недавний аксессуар Apple с приставкой Neo — ремешок Hermès Néo Tricot за $349, — новый MacBook будет явно дороже, но при этом дешевле Air и Pro. Это попытка привлечь пользователей, которым важны компактность и доступность, а не максимальная вычислительная мощь.

Завтра Apple проведёт офлайн-мероприятие, где, скорее всего, раскроет все подробности по MacBook Neo — событие начнётся в 16:00 по московскому времени.





Новый сегмент и вызовы для Apple

Введение MacBook Neo — это ответ на усиливающуюся конкуренцию в бюджетном сегменте ноутбуков, где Windows-устройства на ARM и даже некоторые модели Chromebook предлагают приличную производительность за меньшие деньги. Apple давно доминирует в премиальном и профессиональном сегменте, но сегмент дешёвых портативных ПК для многих пользователей оставался закрыт.

Снижая стоимость и упрощая архитектуру, Apple может расширить свою аудиторию и увеличить проникновение своих сервисов — экосистема станет доступнее. Однако чипы от iPhone в ноутбуках — ещё не доказанный формат для рабочих задач, особенно для тех, кто привык к мощности M-серии.

Так что будет интересно посмотреть, насколько удачной окажется попытка Apple создать MacBook, который будет не Air, не Pro, а нечто третье — лёгкое, компактное, но ограниченное по мощности и при этом завоевавшее новый класс пользователей.