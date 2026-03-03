Apple подтвердила подготовку обновлений macOS 26.3.1 и iPadOS 26.3.1, которые выйдут раньше новой версии iOS 26.4 для iPhone. Это указывает на приближающийся релиз iOS 26.3.1 для смартфонов, о котором уже появлялись тестовые данные.

Требования новых Studio Display к версиям 26.3.1

Последние стабильные версии для Mac и iPad — macOS и iPadOS 26.3. Однако на странице новых мониторов Apple Studio Display и Studio Display XDR указано, что для поддержки требуется операционная система версии 26.3.1. Пока эти обновления не выпущены официально.

Это подчёркивает необходимость скорого обновления систем — перед выходом iOS 26.4, которая предложит значительные новшества для iPhone. Ранее в тестах уже обнаруживались признаки iOS 26.3.1, что дополнительно подтверждает планы Apple.

Отметим, что версия 26.3.1 уже вышла — для visionOS, где исправили проблему с воспроизведением видео. Скорый релиз аналогичных обновлений для Mac и iPad говорит о подготовке к полноценной поддержке новых устройств и функций.