Процессор M5: производительность для ИИ и творчества

В основе нового MacBook Air сейчас лежит 10-ядерный CPU с самым быстрым ядром в мире, а графика достигает 10 ядер с выделенным нейроускорителем для задач искусственного интеллекта. Apple обещает до 4 раз более высокую скорость работы с AI по сравнению с M4 и почти в 10 раз — по сравнению с изначальным M1. Такие характеристики делают ноутбук интересным выбором для профессионалов, работающих с ML-моделями и контентом.

Удвоенный и более быстрый SSD

Базовый объём накопителя теперь 512 ГБ вместо 256 ГБ — справедливая компенсация за повышение стартовой цены с $999 до $1099. Максимальный объём вырос до 4 ТБ, а скорость чтения и записи SSD удвоилась, что ускорит загрузку больших проектов и системных компонентов.

Чип N1 расширяет возможности беспроводных соединений

Apple интегрировала собственный чип N1, который ранее дебютировал в iPhone 17. Он заменяет сторонние Wi-Fi-модули прошлого поколения MacBook Air и выводит стандарты связи на новый уровень:

Wi-Fi 7 вместо Wi-Fi 6E

Bluetooth 6 вместо 5.3

Это означает не только более высокую пропускную способность и меньшую задержку, но и стабильность работы таких функций, как AirDrop и Personal Hotspot между устройствами Apple.

Зарядник вырос до 40 Вт с динамическим управлением мощностью

Комплектный адаптер теперь мощнее — 40 Вт с возможностью динамического увеличения до 60 Вт. Для тех, кто уже покупал MacBook Air M4, это существенный апгрейд, который ускорит зарядку без необходимости приобретать дополнительные внешние адаптеры.





В остальном дизайн и функции остались прежними: 18 часов автономной работы, 12-мегапиксельная камера с Center Stage, привычные цветовые варианты и размеры.

Для пользователей MacBook Air M4 обновление на M5 не оправдано с точки зрения цены и производительности. Но для владельцев старых линеек, начиная с M1 и ниже, переход будет заметным шагом вперёд.