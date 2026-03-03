Apple представила обновлённые MacBook Pro с двумя новыми чипами — M5 Pro и M5 Max, которые дали до 30% прироста производительности благодаря новым «суперядрам» и удвоенной скорости встроенных SSD. Модели с 14- и 16-дюймовыми экранами получили также новый дисплей Liquid Retina XDR и улучшения в сети и камерах.

Чем примечательны чипы M5 Pro и M5 Max

M5 Pro и M5 Max повысили максимальное число ядер CPU до 18 с 14 у предшественников. Главное новшество — шесть новых «суперядер» с самым высоким за всю историю Apple уровнем производительности, дополненные 12 новыми ядрами для многопоточных задач. Это даёт до 30% прироста многоядерной производительности по сравнению с M4 Pro и M4 Max.

Графическая часть в M5 Pro включает 20 ядер GPU, а в M5 Max — до 40. Каждое графическое ядро оснащено нейронным ускорителем, что вместе с увеличенной пропускной способностью памяти даёт до 35% прироста в рейтрейсинге. Обе версии чипа получили 16-ядерный нейронный движок и поддержку Thunderbolt 5.

Улучшения в других компонентах MacBook Pro

Apple увеличила скорость встроенных SSD вдвое — до 14,5 ГБ/с. Начальный объём хранилища теперь 1 ТБ на моделях с M5 Pro и 2 ТБ на M5 Max. Новые MacBook Pro используют фирменный чип N1 для сети, который объединяет возможности Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, хотя формально остался Wi-Fi стандарта 6E.

Камера получила разрешение 12 МП с функцией Center Stage и поддержкой Desk View. Дисплей Liquid Retina XDR обеспечивает рекордные 1600 нит HDR с опциональной нано-текстурой. Батарея рассчитана на 24 часа работы без подзарядки.





Цены и дата выхода обновленных MacBook Pro

Начать предзаказы на новые MacBook Pro Apple предложит 4 марта. Цены выросли: версия 14 дюймов с M5 Pro стартует с $2199 вместо $1999, 16-дюймовая с M5 Pro — от $2699 вместо $2499. Модели с M5 Max обойдутся в $3599 и $3899 соответственно. Повышение стоимости оправдано ростом мощности, базовым объёмом памяти и поддержкой современных стандартов связи.