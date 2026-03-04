На фоне многочисленных запусков новых продуктов компания Apple на этой неделе одновременно сняла с продажи семь своих устройств, а ещё одно может последовать за ними в ближайшее время. В число попавших под списание моделей вошли устройства из рядов iPhone, iPad и Mac, а также профессиональные дисплеи.

Какие модели Apple прекратила выпускать

Среди снятых с производства Apple моделей оказались:

iPhone 16e, который был заменён iPhone 17e;

M4 MacBook Air — его место занял M5 MacBook Air;

MacBook Pro с чипами M4 Pro и M4 Max, уступивший место обновлённому MacBook Pro c M5 Pro и M5 Max;

M5 MacBook Pro с объёмом накопителя 512 ГБ, теперь доступна только версия с 1 ТБ;

M3 iPad Air, заменённый на M4 iPad Air;

Apple Studio Display 2022 года и Pro Display XDR, уступившие место новым моделям Studio Display и Studio Display XDR.

Большинство этих обновлений — ожидаемая ежегодная смена поколений с улучшением беспроводной связи, усилением камеры и обновлёнными процессорами. Однако отказ от базовой модели с 512 ГБ у нового MacBook Pro — решение, которое уже вызвало вопросы из-за роста минимальной цены.

На дисплейном фронте Studio Display получил улучшения, однако новая версия Studio Display XDR получила и плюсы, и минусы в сравнении с предыдущим Pro Display XDR.

Продолжение обновлений: что ещё может покинуть рынок

Apple не останавливается на достигнутом и готовится представить ещё два устройства:





новый MacBook Neo — полностью новая линейка, которая не приведёт к снятию с производства существующих моделей;

обновлённый iPad с чипом A18, который, если появится, скорее всего уберёт из продажи нынешний базовый iPad 11-го поколения с A16 — единственное из продающихся в настоящее время устройств Apple, не поддерживающее фирменный искусственный интеллект.

Таким образом, полное соответствие AI-функциям составит агрегат нового поколения, что отражает растущую ориентацию Apple на интеграцию интеллектуальных функций во все устройства.