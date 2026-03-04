Motorola пополнила линейку беспроводных наушников двумя новинками на MWC 2026 — Moto Buds 2 Plus с настройкой звука от Bose и Moto Buds 2 с автономностью до 48 часов. Обе модели сосредоточены на качественном звучании, активном шумоподавлении и компактном корпусе с цветами по Pantone.

Moto Buds 2 Plus: звук Bose и смарт-функции

Moto Buds 2 Plus — выбор для тех, кто живёт в ритме работы, звонков и развлечений. Наушники оснащены 11-миллиметровыми динамическими драйверами для глубокого баса и сбалансированными арматурными излучателями Knowles для чистоты звука. Используется технология Sound by Bose — обещают сбалансированное и подробное звучание. Поддерживаются Hi-Res Audio с кодеком LHDC и пространственный звук для эффектного погружения.

Для борьбы с внешним шумом есть активное шумоподавление (ANC) с динамической настройкой. В звонках помогает система из шести микрофонов с Environmental Noise Cancellation и новейший AI-алгоритм CrystalTalk, который отсекает шум и улучшает разборчивость голоса даже в шумных местах.

Батарея держит до 9 часов воспроизведения на одном заряде — и до 40 часов с кейсом. Важная опция — Dual Connection, позволяющая подключаться одновременно к двум устройствам и переключаться без переподключения. Функция Audio Share даёт возможность слушать музыку вдвоём с другого комплекта Moto Buds 2 Plus. Автоматическая пауза при снятии наушников — базовый, но важный плюс. Управление настраивается через сенсорные панели, а на совместимых Motorola активируются фирменные AI-функции: быстрое резюме звонков, анализ пропущенных уведомлений и голосовой перевод.

Moto Buds 2: универсальные с запасом по батарее

Moto Buds 2 больше подходят для повседневного использования. В них установлены 11-миллиметровые динамические драйверы и 6-миллиметровые микропланарные магнетики для сбалансированного звука. Также есть Hi-Res Audio и Spatial Audio для более объёмного звучания.





Заявлено Dynamic ANC с уровнем снижения шума до 55 децибел и режим прозрачности, чтобы слышать окружающий мир — удобно в транспорте и на улице. Шесть микрофонов обеспечивают чистоту голосовых вызовов. Автономность достигает 11 часов на одном заряде, а с кейсом — до 48 часов. Быстрая зарядка в 10 минут прибавляет 3 часа работы.

Поддержка Bluetooth 6.0 улучшает стабильность соединения и скорость передачи данных. В приложении Moto Buds есть игровой режим с уменьшенной задержкой звука. На устройствах Motorola доступны продвинутые AI-функции, которые активируются удерживанием наушников.

Цена, цвета и регионы продажи

Стартовая цена Moto Buds 2 Plus — €149 (примерно £130). Они появятся в Европе, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе в ближайшие недели. Цвета — PANTONE Cool White и PANTONE Silhouette.

Moto Buds 2 доступны от €79. Их цвета — PANTONE Carbon, PANTONE Violet Ice и PANTONE Gray Mist. Область продаж совпадает с более дорогой моделью.