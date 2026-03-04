Смартфон Oppo Find X9 Ultra с модельным номером PMA110 подтвердил получение 3C-сертификации в Китае, что указывает на скорый выход устройства. Сертификация раскрыла поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт, а также возможность беспроводной зарядки на 50 Вт в некоторых версиях смартфона.

Oppo планирует анонсировать Find X9 Ultra уже в ближайшем будущем, предположительно в апреле. Кроме стандартной модели ожидается специальная версия с поддержкой спутниковой связи. Найденные данные и слухи указывают на флагманские характеристики: основной сенсор камеры будет 200 МП с оптикой Hasselblad, дополненной сверхширокоугольным модулем на 50 МП, перископическим 3-кратным зумом на 200 МП и ещё одним перископом на 50 МП. Фронтальная камера получит 50-мегапиксельный сенсор.

Дисплей устройства обещает 6,82-дюймовый OLED с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц, а сердцем аппарата станет новейший Snapdragon 8 Elite Gen 5. Аккумулятор впечатляет ёмкостью 7 550 мА·ч, что в сочетании с 100-ваттной зарядкой обеспечит быстрое пополнение энергии.

Два дополнительных смартфона серии Find X9

Параллельно Oppo готовит смартфоны Find X9s Pro и Find X9s. Pro-версия, оснащённая чипсетом MediaTek Dimensity 9500, скорее всего, останется эксклюзивом китайского рынка, предлагая двойную 200-мегапиксельную камеру с дополнительным 50-мегапиксельным модулем. Глобальному рынку обещают Find X9s с чуть упрощёнными характеристиками и тем же процессором Dimensity 9500s, однако без поддержки беспроводной зарядки и с изменёнными камерами.

Oppo демонстрирует стремление усилить свои позиции в премиум-сегменте, предлагая гаджеты с камерами высокого разрешения и продвинутыми технологиями зарядки. Запуск серии Find X9 в разных вариациях позволит бренду охватить разные рынки и потребительские запросы, что актуально на фоне растущей конкуренции с Samsung и Xiaomi.



