На Giga Texas заметили рекордное количество Tesla Cybercab — производство вышло на полную мощность

На заводе Giga Texas в Остине впервые зафиксировали более двух десятков беспилотных такси Tesla Cybercab, что указывает на выход производства на полную мощность. По данным оператора дронов Джо Тегтмейера, на площадке одновременно находилось не меньше 25 таких автомобилей.

Четырнадцать машин стояли у выезда с завода, девять располагались на площадке для краш-тестов, а ещё два оставались в зоне финальной сборки End-of-Line. Кроме того, несколько «киберкабов» курсировали по территории предприятия, что демонстрирует налаженный производственный процесс.

Tesla Cybercab — узкоспециализированный беспилотный роботакси без руля и педалей, рассчитанный на двоих пассажиров. Представленный в октябре 2024 года, автомобиль нацелен на радикальное снижение стоимости пассажирских перевозок за счёт полного отказа от водителя.

По заявлениям Tesla, продажи модели Cybercab начнутся в 2026 году. Это позволит компании серьёзно укрепить позиции в сегменте беспилотного пассажирского транспорта, конкурируя с другими игроками, которые пока испытывают трудности с производством полностью автономных автомобилей.