Завод, ранее входивший в немецкий концерн Bosch и расположенный в Энгельсе Саратовской области, возобновил работу под российским брендом «ЭНГЕЛЬС». Предприятие продолжит выпуск профессионального электроинструмента, сохранив большую часть технических компетенций и кадров, а помощь в цифровой трансформации обеспечит ГК Softline.

Что изменилось на заводе в Энгельсе

Перезапуск завода — не просто смена вывески, а попытка сохранить производство и продвинуть отечественный бренд вместо Bosch. Из 210 сотрудников — почти все специалисты сохранившиеся из прежнего коллектива. Теперь завод работает в составе российского холдинга АО «Е1 Групп» и выпускает электроинструмент под названием «ЭНГЕЛЬС». Партнёрство с Softline направлено на модернизацию ИТ-инфраструктуры и переход на импортонезависимые системы.

Восстановление производства под национальным брендом позволит значительно сократить логистические издержки и сроки поставок по России. Это особенно актуально в условиях ухудшения глобальных цепочек поставок и ужесточения санкций в отношении России, когда локализация становится вопросом выживания для многих отраслей.

Рынок и стратегии развития электроинструментов в России

Сегодня среди крупных игроков практически нет российских производителей профессионального электроинструмента — большинство продуктов сосредоточено в импортных брендах. Даже после ухода Bosch рынок остался открытым для крупных локальных инициатив. Новый бренд «ЭНГЕЛЬС» ориентирован на строительные, промышленно-добывающие компании и государственные структуры, для которых важна высокая функциональность и надёжность инструмента.

Планируется нарастить производство существующего модельного ряда

Расширить ассортимент инструментов в нескольких сегментах

Внедрить цифровые решения для управления парком техники

Развивать собственный R&D-центр для инноваций

Повысить степень локализации комплектующих

Softline обещает не ограничиваться базовой автоматизацией: благодаря цифровизации будут улучшать производительность работников и снижать расходы на обслуживание техники. Это важный шаг в сторону не только производства «железа», но и построения программно-аппаратных комплексных решений для строительного сектора.





Перспективы и вызовы новой производственной модели

Переход от международного концерна к российскому бренду неизбежно сопряжён с вызовами: необходимо сохранить качество на уровне Bosch, наладить поставки локальных комплектующих, конкурировать с импортом и развивать собственные технические наработки. Команда завода утверждает, что с сохранённым опытом и техническим потенциалом у них есть все шансы построить конкурентоспособный продукт мирового уровня.

Создание промышленного кластера в Саратовской области — стратегический ответ на проблемы импортозамещения в России. Увеличение местных рабочих мест, снижение зависимости от зарубежных поставок, внедрение цифровых производственных процессов — всё это выходит на первый план в планах на ближайшие годы. Благодаря способности холдинга и партнёров развивать научно-исследовательские мощности проект действительно может стать заметным игроком на рынке.