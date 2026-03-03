Продажи легковых автомобилей в 20 крупнейших регионах мира начали 2026 год с падения на 3% в январе. Исключая Китай, на который приходится около 30% мирового спроса, продажи в январе показали рост на 2,6% к январю прошлого года, с улучшением результатов в 12 странах и снижением в 7.

Глобальные тренды в продажах легковых автомобилей

Китай традиционно влияет на мировые продажи автомобилей своим весомым спросом, что искажает статистику, когда его результаты идут в минус. В этом январе падение в Китае оказалось достаточно сильным, чтобы уронить суммарные показатели ТОП-20. При этом большинство других рынков сохраняют положительную динамику, подтверждая региональные различия в экономическом восстановлении и покупательской активности.

Для отрасли это сигнал растущей нестабильности и неоднородности спроса по регионам. Аналитики подчеркивают, что ситуация в Китае связана с затяжными последствиями локдаунов и изменениями в политике стимулирования покупок, которые до сих пор влияют на рынок.

Несмотря на общий спад в начале года, рост в двенадцати странах указывает на локальные успехи автопроизводителей и возвращение интереса потребителей к новинкам. В то же время семь рынков находятся под давлением, что связано с геополитическими и экономическими вызовами.

Что ожидает рынок во второй половине 2026 года

Автоматизированные прогнозы и аналитические данные Automotive World указывают, что 2026 год будет показывать неоднородные показатели по регионам. Несмотря на замедление в первых месяцах, опыт подсказывает, что рынки США, Европы и ряда стран Азии смогут компенсировать спад в Китае. Для этого производителям потребуется усилить работу с локальными предпочтениями и отраслевыми трендами, такими как электромобили и цифровизация сервисов.





Одним из вызовов остаются глобальная инфляция и высокие цены на энергоносители, которые влияют на себестоимость автомобилей и покупательскую способность. Это требует от игроков рынка гибкости и адаптации стратегий, включая рост онлайн-продаж и переход к новым моделям бизнеса.

Сейчас ситуация на автомобильном рынке напоминает игру в шахматы — каждая страна и бренд делают свои ходы в ожидании ответов других. Очевидно одно: надежды на быстрый и равномерный рост отсутствуют, так что производителям и дилерам стоит настроиться на период адаптации и экспериментальных решений.