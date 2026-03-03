Microsoft выпустила обновление DirectX Agility SDK с поддержкой Shader Execution Reordering (SER) в версии DXR 1.2 — технологии, призванной оптимизировать трассировку лучей и повысить производительность в играх. На практике это означает, что сложные сцены с множественными отражениями и световыми пробросами станут требовать меньше мощности видеокарты, при этом Intel Arc B-series в тестах показали прирост до 90% кадров в секунду.

Концепция Shader Execution Reordering была впервые реализована Nvidia в RTX 40-серии: она перебирает и группирует похожие трассировочные задачи для снижения нагрузки на GPU. Это важно, потому что непредсказуемое и хаотичное поведение лучей сильно расходует ресурсы, а SER позволяет добиться более упорядоченного и эффективного рендеринга.

Как работает Shader Execution Reordering и почему это важно

При рендеринге с трассировкой лучей каждая сцена состоит из миллионов лучей, которые отражаются и преломляются на объектах. Без оптимизаций GPU приходится обрабатывать всё по отдельности, что тормозит работу. SER запускает динамическую сортировку и кластеризацию лучей, объединяя их по схожести — это снижает излишнюю фрагментацию работы и повышает скорость обработки.

В результате в тестах Nvidia получила прирост производительности на 40%, а Intel Arc B-series — до 90%. Ожидается, что AMD и другие производители видеокарт возьмут эту функцию на вооружение в своих будущих GPU. Появление SER в официальном SDK с поддержкой Shader Model 6.9 упрощает разработчикам игр внедрение этой технологии в будущие проекты, но пока это зависит от них, когда и в каких играх она появится.

Контекст и перспективы развития трассировки лучей

Технология трассировки лучей остаётся главным конкурентным преимуществом современных GPU и консольных платформ. Но несмотря на зрелищность, она требует колоссальных ресурсов. Появление аппаратных и программных оптимизаций, таких как SER и Opacity Micromaps (OMM), позволяет повысить эффективность рендеринга даже на видеокартах с небольшой видеопамятью.





Microsoft уже добавила поддержку 16-битных операций с плавающей точкой и других функций для снижения нагрузки на GPU. Это значит, что игры будущего смогут предложить сложные визуальные эффекты без необходимости покупать топовые видеокарты. При этом многое зависит от разработчиков — новая версия SDK лишь даёт инструменты, а появление реальных улучшений будет связано с их желанием воспользоваться этими возможностями.

Новые функции DirectX SDK указывают на тенденцию смещения тяжести 3D-графики в сторону глубокой оптимизации и совершенствования аппаратного и программного взаимодействия. Это облегчает жизнь не только владельцам игровых ПК среднего уровня, но и производителям видеокарт, которые смогут конкурировать, предлагая не только высокую производительность, но и грамотное управление вычислениями.