Руководитель Xbox Фил Спенсер объявил о уходе из Microsoft после 38 лет в компании — решение, которое он принял прошлой осенью, официально сообщено сотрудникам в служебной записке. Параллельно с уходом Спенсера президент Xbox Сара Бонд покидает Microsoft; на пост главы Microsoft Gaming назначена Asha Sharma, которая будет подчиняться напрямую генеральному директору Satya Nadella. Фил останется в консультативной роли до лета, чтобы обеспечить передачу дел.

Кто станет главой Microsoft Gaming

Asha Sharma до сих пор возглавляла продуктовую организацию CoreAI product в Microsoft — это неожиданное, но логичное назначение: компания всё активнее интегрирует возможности искусственного интеллекта в собственные платформы, и опыт руководства AI‑продуктами может пригодиться при трансформации игровых сервисов. Sharma будет напрямую отчитываться перед Satya Nadella; это означает, что Microsoft Gaming переводится в центр стратегических приоритетов материнской компании, а не остаётся отдельным бизнес‑юнитом.

Что сделал Фил Спенсер для Xbox

Спенсер возглавлял Xbox с 2014 года и превратил платформу из производителя консолей в экосистему игр и сервисов. Под его руководством Microsoft купила ZeniMax Media, расширила портфель студий и довела до завершения крупнейшую сделку в игровой индустрии — покупку Activision Blizzard. Он сосредоточился на подписке Game Pass и облачном гейминге, что изменило модель монетизации игр и заставило конкурентов реагировать.

Возраст компании: Фил в Microsoft с 1988 года (пришел стажёром)

Стратегия: переход к подпискам и облачным сервисам (Game Pass, облачный гейминг)

Крупные сделки: приобретения студий и попытка интеграции Activision Blizzard в экосистему

Кадровые изменения: Сара Бонд уходит; Мэтт Буоти повышен до EVP и Chief Content Officer

«Когда я в июне 1988 года впервые вошёл в двери Microsoft как стажёр, я не мог представить себе продукты, которые нам предстоит создавать, игроков, которых мы будем обслуживать, или команды, в которых мне посчастливится работать. Это было невероятное путешествие и честь всей моей жизни.» Фил Спенсер, руководитель Microsoft Gaming

Что изменится для Xbox

Сам по себе уход Спенсера — не мгновенная смена курса, но сигнал. Назначение лидера из AI‑команды показывает, что Microsoft видит точку роста в сочетании игр и искусственного интеллекта: персонализация, инструменты для создателей контента, оптимизация облачных сервисов. При этом сохранение Мэтта Буоти во главе студий оставляет творческую часть под знаком преемственности.

Для игроков и партнёров это означает продолжение акцента на Game Pass и облачных технологиях, но с более явным экспериментом вокруг AI‑функций. Конкурентам — Sony и Nintendo — придется следить не только за портфелем студий Microsoft, но и за новыми сервисными возможностями, которые может принести интеграция AI под управлением Sharma.





Остаётся открытым вопрос, как быстро и глубоко поменяется менеджмент и сколько времени потребуется на реализацию новых инициатив. Формально передача дел завершится к лету, но реальные продукты и изменения в стратегиях будут заметны дольше — обычно это месяцы, а часто и годы.