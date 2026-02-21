stk048 xbox 2 a
Руководитель Xbox Фил Спенсер объявил о уходе из Microsoft после 38 лет в компании — решение, которое он принял прошлой осенью, официально сообщено сотрудникам в служебной записке. Параллельно с уходом Спенсера президент Xbox Сара Бонд покидает Microsoft; на пост главы Microsoft Gaming назначена Asha Sharma, которая будет подчиняться напрямую генеральному директору Satya Nadella. Фил останется в консультативной роли до лета, чтобы обеспечить передачу дел.

Содержание
1. Кто станет главой Microsoft Gaming
2. Что сделал Фил Спенсер для Xbox
3. Что изменится для Xbox

Кто станет главой Microsoft Gaming

Asha Sharma до сих пор возглавляла продуктовую организацию CoreAI product в Microsoft — это неожиданное, но логичное назначение: компания всё активнее интегрирует возможности искусственного интеллекта в собственные платформы, и опыт руководства AI‑продуктами может пригодиться при трансформации игровых сервисов. Sharma будет напрямую отчитываться перед Satya Nadella; это означает, что Microsoft Gaming переводится в центр стратегических приоритетов материнской компании, а не остаётся отдельным бизнес‑юнитом.

Что сделал Фил Спенсер для Xbox

Спенсер возглавлял Xbox с 2014 года и превратил платформу из производителя консолей в экосистему игр и сервисов. Под его руководством Microsoft купила ZeniMax Media, расширила портфель студий и довела до завершения крупнейшую сделку в игровой индустрии — покупку Activision Blizzard. Он сосредоточился на подписке Game Pass и облачном гейминге, что изменило модель монетизации игр и заставило конкурентов реагировать.

  • Возраст компании: Фил в Microsoft с 1988 года (пришел стажёром)
  • Стратегия: переход к подпискам и облачным сервисам (Game Pass, облачный гейминг)
  • Крупные сделки: приобретения студий и попытка интеграции Activision Blizzard в экосистему
  • Кадровые изменения: Сара Бонд уходит; Мэтт Буоти повышен до EVP и Chief Content Officer

«Когда я в июне 1988 года впервые вошёл в двери Microsoft как стажёр, я не мог представить себе продукты, которые нам предстоит создавать, игроков, которых мы будем обслуживать, или команды, в которых мне посчастливится работать. Это было невероятное путешествие и честь всей моей жизни.»

Фил Спенсер, руководитель Microsoft Gaming

Что изменится для Xbox

Сам по себе уход Спенсера — не мгновенная смена курса, но сигнал. Назначение лидера из AI‑команды показывает, что Microsoft видит точку роста в сочетании игр и искусственного интеллекта: персонализация, инструменты для создателей контента, оптимизация облачных сервисов. При этом сохранение Мэтта Буоти во главе студий оставляет творческую часть под знаком преемственности.

Для игроков и партнёров это означает продолжение акцента на Game Pass и облачных технологиях, но с более явным экспериментом вокруг AI‑функций. Конкурентам — Sony и Nintendo — придется следить не только за портфелем студий Microsoft, но и за новыми сервисными возможностями, которые может принести интеграция AI под управлением Sharma.


Остаётся открытым вопрос, как быстро и глубоко поменяется менеджмент и сколько времени потребуется на реализацию новых инициатив. Формально передача дел завершится к лету, но реальные продукты и изменения в стратегиях будут заметны дольше — обычно это месяцы, а часто и годы.

Источник: Theverge
