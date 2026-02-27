Nvidia отозвала Game Ready драйвер 595.59, выпущенный под релиз Resident Evil Requiem, и прямо рекомендует откатиться на 591.86, если после обновления появились проблемы с видеокартой. Пользователи сообщают о том, что вентиляторы перестали крутиться, пропали датчики в мониторинге, сработали BSOD с VIDEO_TDR_FAILURE и nvlddmkm Event ID 153, появились черные экраны и просадки производительности, особенно в играх на Unreal Engine 5.

Обновление было опубликовано 26 февраля с пометкой об удалении загрузок: Nvidia обнаружила баги в драйвере 595.59 WHQL и временно сняла пакет с сервера, пока команда разбирается. Компания также объясняет, как вернуться к предыдущей версии через приложение GeForce Experience.

Драйверы Nvidia 595.59 WHQL

Выпуск 595.59 позиционировался как Game Ready для Resident Evil Requiem, но после установки пользователи начали массово постить жалобы на официальных форумах и на профильных ресурсах. Жалобы сводятся к нескольким симптомам:

вентиляторы видеокарты останавливаются или игнорируют заданные кривые вращения;

часть вентиляторов не отображается в сторонних утилитах мониторинга;

бусты частот не применяются корректно, наблюдаются провалы FPS;

черные экраны, зависания и перезагрузки системы;

синие экраны с кодом VIDEO_TDR_FAILURE и nvlddmkm Event ID 153;

замедление в играх на Unreal Engine 5 до отката.

26 февраля, 11:00 по тихоокеанскому времени — мы обнаружили баг в Game Ready и Studio 595.59 WHQL драйверах и временно удалили загрузки, пока наша команда исследует проблему. Пользователям, которые уже установили этот драйвер и испытывают проблемы с управлением вентиляторами, пожалуйста, откатитесь на 591.86 WHQL. Пользователи приложения NVIDIA могут переустановить предыдущий драйвер, нажав на три точки во вкладке Drivers. NVIDIA

Как откатиться на 591.86

Если вы заметили странное поведение GPU после обновления, откат проще всего провести через GeForce Experience: откройте приложение, перейдите во вкладку «Drivers», кликните по трём точкам рядом с текущей сборкой и выберите «Reinstall previous driver» или аналогичную опцию. Альтернативно можно загрузить 591.86 с раздела драйверов на сайте Nvidia и выполнить чистую установку с удалением предыдущей версии.

Пока Nvidia расследует проблему, лучше не экспериментировать с бета-версиями или новыми сборками, если вы запускаете требовательные проекты или хотите спокойной игры во время релиза.





Чего ждать дальше

Nvidia уже подтянула старую сборку и выпустила предупреждение, но вопрос в сроках исправления: разработчики драйверов обычно выпускают патчи быстро, когда баг затрагивает поведение аппаратных вентиляторов и стабильность системы. Остаётся следить за официальной страницей драйверов и форумом обратной связи — там появится фикс и примечания к релизу с описанием исправленных симптомов.